“Orrore!” Choc in Italia | 21enne stuprata per 5 ore da un italiano e un nigeriano

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ennesima violenza sessuale di questa settimana. Dalla ragazzina di Jesolo, vittima di uno stupratore senegalese, al caso dei due allievi poliziotti che avrebbero abusato di una turista tedesca. Senza dimenticare i casi di Milano, con una ragazzina cingalese vittima di un 40enne, e nuovamente in Emilia Romagna dove un bengalese ha abusato di una turista danese di 26enne. L’ultima notizia arriva sempre dall’Emilia, precisamente da Parma: due uomini hanno abusato di unaper cinque ore, sottoponendola a violenze e sevizie d’ogni sorta continuando, nel frattempo, ad assumere droga che gli spacciatori consegnavano direttamente a casa. Di questo sono accusati Federico Pesci, imprenditore parmigiano di 46 anni molto noto in città, e Wilson Ndu Anihem, un pusherdi 53 domiciliato nella città emiliana: arrestati dalla polizia, entrambi sono finiti in carcere con ...