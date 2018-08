Oroscopo del weekend dal 31 agosto al 2 settembre | buon periodo in amore per Gemelli

Blastingnews

(Di giovedì 30 agosto 2018) Anche questa settimana sta per giungere al termine e non potevano certo mancare le previsioni per i vari segni zodiacali.sembra essere stato unabbastanza rumoroso e stressante per la maggior parte dei segni, ma dalle prossime settimane non ci si può aspettare che miglioramenti. Il fine settimana darà la possibilità a molti di schiarirsi le idee e di rimuginare sulle decisioni prese e su ciò che si dovrà programmare per la settimana a venire, ma grazie alla posizione quasi ottimale degli astri non c'è da preoccuparsi. Questi giorni risulteranno parecchio remunerativi per i nati sotto il segno dei, che potranno godere di unperfetto per recuperare in. Per quanto riguarda il Cancro, è pur vero che la situazione sta per migliorare, ma ciò potrebbe non evitare alle situazioni complicate di tornare a galla. Coloro che sono nati sotto questo segno non ...