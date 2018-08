Ore 5 del mattino | si parte - Foto Ecco i tifosi verso Copenaghen

Dazi : gli Usa esentano COrea del Sud - Brasile e Argentina : I Dazi sull'alluminio e l'acciaio imposti dagli Stati Uniti sono "appropriati e necessari" per la sicurezza nazionale. E' quanto afferma l'amministrazione del presidente Donald Trump, garantendo allo ...

COrea del Nord - Trump : Cina complica relazioni con Pyongyang : Il presidente americano Donald Trump ha accusato la Cina di complicare le relazioni tra Washington e Pyongyang, mentre i colloqui sulla denuclearizzazione della Corea del Nord si sono bloccati. "...

Astrologia : scopri il Pianeta GovernatOre del tuo Segno Zodiacale : Il termine "solarità" ben si addice infatti ai nativi del Segno, che sono persone sorridenti e amano portare luce nel mondo. VERGINE : la Vergine condivide il Pianeta Governatore col Gemelli. ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live scOre delle partite - ritorno playoff (30 agosto 2018) : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 30 agosto e valgono per il ritorno dei playoff. Quali squadre accederanno alla fase a gironi del torneo?(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 05:41:00 GMT)

Settimana Internazionale della Critica. Toni D’Angelo e SalvatOre Esposito a Venezia : Prenderà il via oggi, giovedì 30 agosto alle 14 in Sala Perla (Palazzo del Casinò) la 33. Settimana Internazionale della

Teresa Alvaro è il nuovo direttOre generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale : Sarà Teresa Alvaro il nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha scelto lei come nuovo numero uno dell’Agid tra 74 candidature esaminate. Nel suo curriculum vanta un’esperienza di ben 12 anni come responsabile informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sarà, così, una donna a portare l’Italia nel futuro delle tecnologie informatiche. Suo il ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 29/08/2018 - Ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,1704. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'...

Per la pillola dell'amOre 19 morti in Gran Bretagna nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa Italiana - in calo il controvalOre degli scambi del 29/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,7 miliardi di euro, in ribasso, -9,77%,, rispetto ai precedenti 1,89 miliardi. I ...

Temptation Island news - Andrew perde le staffe : il lungo sfogo del tentatOre : Temptation Island, Andrea Dal Corso perde la pazienza: il lungo sfogo del tentatore sui social Uno dei protagonisti di Temptation Island su cui si è detto e scritto tanto ultimamente è, sicuramente, Andrea Dal Corso. Il tentatore conosciuto dai più come Andrew, in particolare, è finito al centro di una polemica in questi giorni per […] L'articolo Temptation Island news, Andrew perde le staffe: il lungo sfogo del tentatore proviene da ...

Si è mosso in territorio positivo il settOre automotive dell'Italia - +1 - 70% - - slancio per Ferrari : Teleborsa, - Mette il turbo il comparto italiano auto e ricambi che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Automobiles & Parts, che mostra un timido +0,21%, e chiude a ...

L'indice del settOre telecomunicazioni in forte ribasso - -1 - 52% - : Teleborsa, - Il Comparto telecomunicazioni in Italia continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia ...

Disastro di Genova : le misure delle banche a favOre dei cittadini colpiti : Dalla sospensione dei mutui ai finanziamenti per la ricostruzione, fino alle polizze per i figli delle vittime

Venezia 75 - Del Toro : non sarò un dittatOre della giuria : Venezia, askanews, - "Sono il presidente della giuria non il dittatore della giuria. E quindi, è molto importante, sono qui semplicemente come adulto, preofessionista e cineasta che guarderà i film ...