Opere d’arte di pasta

Terremoto Centro Italia : in Umbria messe in sicurezza 350 Opere d’arte : A due anni dalla prima scossa di Terremoto in Centro Italia, in Umbria sono stati messi in sicurezza “35 edifici storici e oltre 350 opere mobili. Inoltre abbiamo completato 15 restauri e altri 12 sono in corso d’opera. Nel deposito di Santo Chiodo di Spoleto abbiamo fino a oggi ricoverato 6.400 opere, inoltre qui abbiamo trasportato anche 2.500 frammenti di affreschi che arrivano dalla chiesa di San Salvatore di Campi“: lo ha ...

Crea Fantastiche Immagini e Video come Opere d’arte usando l’Intelligenza Artificiale : Crea Fantastiche Immagini e Video come opere d’Arte usando l’Intelligenza Artificiale Utilizzando l’Intelligenza Artificale e le Reti Neurali, Style App prenderà una immagine o Video e applicherà uno stile grafico predefinito ai tuoi file multimediali. Per esempio, puoi fare un trasferimento di stile della “notte stellata”di Van Gogh e una immagine del tuo cane per […]

Motori su tela - la sorprendente dote di Eric Kremer! Da Valentino Rossi a Schumacher : quando i piloti diventano Opere d’arte [GALLERY] : L’artista olandese ama dipingere quadri che hanno come protagonisti i piloti di Formula 1 e MotoGp, l’ultima opera ritrae Valentino Rossi opere d’arte vere e proprie, dipinte con precisione ed entusiasmo. L’autore è Eric Kremer, pittore olandese che ama immortalare piloti di Formula 1 e MotoGp. L’ultimo in ordine di tempo a finire nella personalissima gallery dell’artista è Valentino Rossi, che va ad ...

Padova : carabinieri recuperano Opere d’arte a Montagnana : Padova, 24 lug. (AdnKronos) – I carabinieri della Stazione di Montagnana, in collaborazione con i carabinieri della Stazione di Verona Principale, hanno recuperato 7 quadri, di cui uno del noto pittore Eugenio Eduardo Zampighi, 3 specchiere, un crocifisso di pregio, per un valore complessivo di 120.000 euro, il tutto oggetto di furto e occultato all’interno di un’abitazione di Montagnana.Il reato era stato consumato lo ...

Firenze - danza nudo tra le Opere d’arte di Michelangelo. Lo spettacolo agli Uffizi che divide il pubblico : “Trash” o “Lovely” : Si chiama “A tutto tondo” lo spettacolo andato in scena martedì scorso nella sala 41 della Galleria degli Uffizi, nell’ambito della rassegna di appuntamenti denominata “Uffizi live”, nella sala dedicata a Michelangelo. Si tratta di uno spettacolo di danza che ha visto protagonista il messinese Stellario Di Blasio, il quale ha danzato completamente nudo davanti alla Sacra Famiglia (unico dipinto certo di Michelangelo Buonarroti, ...

Da Van Gogh a Picasso : le Opere d’arte rubate e poi ritrovate : Da Van Gogh a Picasso: le opere d’arte rubate e poi ritrovate Il Renoir e il Rubens spariti nel 2017 sono solo gli ultimi casi di dipinti trafugati ma poi recuperati. È capitato anche a L’Urlo di Munch e a vari quadri di Cézanne. Ecco alcuni casi celebri Parole chiave: ...

Louvre - saranno gli “Schiavi” in marmo di Michelangelo le prime Opere d’arte clonate : I primi due esemplari, gli Schiavi in marmo di Michelangelo, saranno digitalizzati e duplicati per essere poi trasportati senza alcun rischio con un'apparecchiatura che di fatto "clonerà" le opere d'arte. In questi giorni alcuni specialisti hanno iniziato a investirli con i loro raggi laser per captare ogni linea e ogni curva.Continua a leggere

Firenze - l’Opificio che fa rivivere le Opere d’arte di tutto il mondo che lotta per l’esistenza per l’organico quasi a metà : Una trentina di nuovi restauratori hanno vinto un concorso ma ancora non arrivano. L’organico è grande il 60 per cento di quello che dovrebbe essere. Interi settori come quello dei tessuti o degli arazzi, sono completamente fermi. l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze è il posto in cui le opere d’arte riprendono vita. Per tutti (addetti ai lavori e non) si tratta di un’eccellenza che non ha pari al mondo, per competenze acquisite e ...

Truffavano le case d’asta. Tre denunciati. Sequestrate Opere d’arte per 400mila euro : I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, coadiuvati dai Carabinieri dell’8° Reggimento “Lazio” e dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, hanno dato esecuzione ad alcune perquisizioni locali e personali, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti di 3 persone alle quali è stato contestato il reato di […] L'articolo Truffavano le case d’asta. Tre denunciati. ...