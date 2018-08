Olloclip annuncia l’innesto per obiettivi Multi-Device Clip compatibile con iPhone X e la

tuttoandroid

(Di giovedì 30 agosto 2018)ha presentato oggi il, il suo ultimo innesto per fotocamera che può essere utilizzato con sei diversiintercambiabili su una vasta gamma di smartphone, tra i qualiX e la maggior parte dei dispositivi mobili. L'accessorio può essere utilizzato sia per le fotocamere posteriori che per quelle frontali e supporta gliConnect X. L'articolol’innesto perconX e la maggior parte dei dispositivi mobili proviene da TuttoAndroid.