NVIDIA SHIELD TV si aggiorna alla SHIELD Experience 7 1

NVIDIA SHIELD TV riceve un aggiornamento di GeForce NOW - che diventa ora gratuito : A poche settimane dalla chiusura della sottoscrizione a pagamento, NVIDIA rilascia un aggiornamento per GeForce NOW per NVIDIA SHIELD TV. L'articolo NVIDIA SHIELD TV riceve un aggiornamento di GeForce NOW, che diventa ora gratuito proviene da TuttoAndroid.

I saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani - ecco gli sconti fino al 60% : Diversi giochi per NVIDIA SHIELD sono in promozione fino a domani, 6 luglio, con i saldi estivi: ecco i titoli in sconto fino al 60% sul Google Play Store. L'articolo I saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani, ecco gli sconti fino al 60% proviene da TuttoAndroid.