Nozze Ferragnez | Fedez vestirà Versace | Chiara Ferragni in abito da sposa Dior

Nozze Ferragnez : Chiara Ferragni arrivata in Sicilia per gli ultimi dettagli : Chiara Ferragni è giunta in Sicilia con il piccolo Leone per gli ultimi dettagli di quello che è stato definito il matrimonio dell'anno. Chiara Ferragni e Fedez pronunceranno il fatidico sì sabato 1 settembre a Noto in provincia di Siracusa. La fashion blogger ha preceduto il futuro sposo, che dovrebbe arrivare nella cittadina sicula il 31 agosto insieme a molti degli invitati Vip delle Nozze. A pochi giorni dal matrimonio, unica nota stonata è ...

I Ferragnez sbarcano ad Ibiza ed inviano l'invito alle Nozze a Ilary Blasi e Totti : Finalmente Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati ad Ibiza, dopo la settimana in Sardegna e la sosta milanese, in attesa del gran giorno che li vedrà convolare a nozze in Sicilia il 1 settembre. A tal proposito sembrava che tutti gli inviti fossero stati spediti già qualche settimana fa, ma probabilmente dalla lista degli ospiti sono rimasti esclusi nomi eccellenti. E' il caso di Ilary Blasi, che dalle pagine del settimanale "Chi" ha fatto un ...

Chiara Ferragni e Fedez - arrivano gli inviti per le Nozze : giostre e fuochi d'artificio per "The Ferragnez" : Manca poco più di un mese al royal wedding tutto italiano: quello tra Chiara Ferragni e Fedez. E gli inviti per influencer e vari vip sono già arrivati: Chiara ha condiviso sulle sue...