“Non è possibile!” Choc in Italia | due incidenti diversi a distanza di ore | tre morti

(Di giovedì 30 agosto 2018) La giornata di ieri è stata caratterizzata da una lunga scia di sangue nel tratto umbro della A1. Nella mattinata di ieri, infatti, due persone hanno perso la vita: il padre (33 anni) e figlio (10 anni) originari della provincia di Caserta sono le vittime dell’incidente avvenuto in mattinata. Con loro c’era anche la madre del piccolo e moglie dell’uomo, rimasta ferita non gravemente e trasportata in stato di shock all’ospedale di Orvieto. La donna è riuscita a uscire dall’auto poco prima che il mezzo prendesse fuoco, grazie all’aiuto di una pattuglia della polizia stradale arrivata sul posto subito dopo il tamponamento. Un agente ha riportato lievi ustioni. In base a quanto accertato finora dalla polstrada, l’autoarticolato, che trasportava pasta, ha improvvisamente sbandato, agganciando con il rimorchio l’auto, che in quel momento lo ...