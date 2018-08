Non cerchiamo subito i colpevoli | ma trasformiamo il crollo del tetto di San Giuseppe dei

huffingtonpost

: «Vi occupate dei migranti e non di Genova», ci dicono gli ultradestri. Tutto il contrario. Ci occupiamo di Genova e… - civati : «Vi occupate dei migranti e non di Genova», ci dicono gli ultradestri. Tutto il contrario. Ci occupiamo di Genova e… - ilaerth : RT @IlReverendo71: Populismo e propaganda sono gli strumenti che i regimi autoritari hanno sempre utilizzato prima di imporsi e diventare t… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ildeldi sandei Falegnami a Roma ha riportato l'attenzione di tutti sul problema della conservazione e della tutela delle chiese antiche nel nostro Paese.Non si deve, però, prendere spunto da un episodio come questo per scagliare l' accusa di incuria e incompetenza che non sono affatto caratteristiche dell'esercizio della tutela artistica in Italia, dove esistono migliaia e migliaia di chiese antiche ed episodi del genere sono rarissimi e non possono essere presi come segno di grave inefficienza delle istituzioni.Però una riflessione va fatta. La zona in cui si trova la chiesa è quella dell'area archeologica centrale di Roma su cui negli ultimi anni c'è stato un accanimento di polemiche, discussioni, scambi di accuse molto rilevanti e, voglio aggiungere, non sempre edificanti esempi di buona gestione.A questo si è aggiunto che ...