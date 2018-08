Nico Rosberg | «Ci vuole testa per vincere»

vanityfair

: Ho appena visto lo spot della @Heineken_IT con @nico_rosberg . Davvero complimenti per il messaggio di civiltà . - tajima69 : Ho appena visto lo spot della @Heineken_IT con @nico_rosberg . Davvero complimenti per il messaggio di civiltà . - seokleaves : Comunque nico rosberg è sempre stata una crush - JasmineNico : @nico_rosberg é giunto il momento....ora ti aspetto!!! -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 35 di Vanity Fair in edicola dal 29 agosto al 5 settembre La nostalgia richiede premure chenon considera, impegnato com’è a tracciare traiettorie di nuovi equilibri esistenziali. Pronto? «Ciao, sono in piscina, a Ibiza». Ci sono vite baciate da soli patinati. C’è chi se li fa bastare. E chi invece no., 33 anni, tedesco con venature finlandesi, sposato con Vivian Sibold, due figlie, Alaïa e Naila, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes, figlio d’arte (suo padre Keke vinse il titolo nel 1982 sulla Williams), due anni fa – un attimo dopo il trionfo, le bollicine dello champagne non erano ancora evaporate – annunciò tra la sorpresa planetaria il ritiro dalle corse. Rimpianti? «Nessuno. Ho veramente chiuso con la F1. Sono troppo contento di averlo fatto. Non torno indietro. Ho avuto fortuna perché non sapevo ...