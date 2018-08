New York | su di giri Apple

Pesante sul mercato di New York Frontier Communications : Aggressivo avvitamento per Frontier Communications , che tratta in perdita del 4,30% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Frontier Communications rileva un allentamento della ...

New York : scatto rialzista per Unum : Ottima performance per Unum , che scambia in rialzo del 2,06%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unum rispetto all'indice, evidenziando ...

New York : Freeport-Mcmoran in forte discesa : Retrocede molto Freeport-Mcmoran , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,79%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Laura Pausini - prima volta al Radio City Music Hall di New York. E il 31 ottobre nuova data a Roma : Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l'ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music, entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo. ...

New York : seduta molto difficile per SEA : A picco SEA , che presenta un pessimo -6%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che SEA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, ...

Laura Pausini è pronta a cantare per la prima volta al Radio City Music Hall di New York : Venerdì 31 agosto <3 The post Laura Pausini è pronta a cantare per la prima volta al Radio City Music Hall di New York appeared first on News Mtv Italia.

DIRETTA / Us Open 2018 Fognini Millman streaming video e tv : partite al via a New York! : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam a Flushing Meadows, Fabio Fognini affronta John Millman. In campo oggi anche Federer, Djokovic e Nishikori(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:41:00 GMT)

New York : Movado sale verso 43 - 57 dollari USA : Prepotente rialzo per la big statunitense degli orologi di lusso , che mostra una salita bruciante del 2,99% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index ...

PVH in picchiata a New York : Aggressivo avvitamento per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che tratta in perdita del 6,04% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale ...

Caduta vertiginosa di Abercrombie & Fitch sul mercato di New York : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 13,48% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Abercrombie & Fitch è più ...

A New York fa troppo caldo per giocare a tennis? : I volti rossi, gli occhi stralunati e i capelli appiccicati alla fronte. Se a Wimbledon il problema erano stati gli insetti, a Flushing Meadows è il caldo a condizionare risultati e partite. Nel primo turno degli Us Open, l’ultimo slam della stagione, stanno fioccando i ritiri. Il motivo? Il caldo e la disidratazione. Con temperature che a New York sono arrivate a sfiorare i 38 gradi e con livelli di umidità sopra il 50%. Non ...

Nike esalta ancora Serena Williams - i cartelloni pubblicitari a New York sono una bomba! [FOTO] : Il marchio Nike esalta ancora Serena Williams dopo le recenti polemiche in merito ai suoi outfit: manifesti pubblicitari a New York durante gli US Open Serena Williams non è soltanto la tennista più dominante di sempre, un simbolo per lo sport e il movimento femminile, nonchè per la comunità afroamericana, ma è anche un’icona di stile. La tennista è legata da diversi anni al marchio Nike che l’ha resa regina fra le sue ...

Us Open – Tennisti ‘distrutti’ dal caldo di New York - Connors brutale : “per 3 - 5 milioni avrei giocato nel Sahara” : L’ex tennista Jimmy Connors contro i protagonisti degli Us Open 2018: lo statunitense parla del caldo che sta mettendo sotto torchio Djokovic e colleghi Il leggendario ex tennista Jimmy Connors ha messo in discussione gli attuali giocatori per le critiche che stanno facendo per dover giocare ad alte temperature agli Us Open. Dopo che un’altra leggenda come Boris Becker ha pubblicato sul suo account Twitter l’immagine di ...

New York : scatto rialzista per Transocean : Vigoroso rialzo per Transocean , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,18%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 ...