calciomercato

: RT @cmdotcom: Nesta promuove il #Milan: 'Ora ci sono persone che sanno vincere. Gattuso...' - DavidRo40371363 : RT @cmdotcom: Nesta promuove il #Milan: 'Ora ci sono persone che sanno vincere. Gattuso...' - cmdotcom : Nesta promuove il #Milan: 'Ora ci sono persone che sanno vincere. Gattuso...' -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Il nuovo progetto delconvince gli ex, non solo quelli tornati in società ma anche quelli che seguono i rossoneri da lontano. Intervistato da Sky Sport Alessandro, ora allenatore del Perugia , ha promosso il nuovo corso del Diavolo : 'è un martello vivente, lo era da calciatore e lo è da allenatore.felice che sia tornato ...