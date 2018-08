Nel Mediterraneo non è rimasta nessuna ong

Migranti - Nel mar Mediterraneo non c'è più nessuna nave delle Ong : Salvini esulta : "Abbiamo fatto più noi in tre mesi di governo che il Pd in 5 anni. Noi andiamo avanti, senza paura, non saranno inchieste o minacce a fermarci!". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, commentando la notizia che la Aquarius ha fatto rotta verso il porto di Marsiglia

Previsioni Meteo Europa : torna il caldo su gran parte del continente mentre Nel Mediterraneo si scatenerà il maltempo [MAPPE] : 1/17 ...

Unhcr : Nel 2018 più di 1.600 persone morte Nel Mediterraneo : Roma, 27 ago., askanews, - Già nel 2018, più di 1600 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste europee, nonostante il numero di coloro che cercano di attraversare sia diminuito ...

Migranti : Unhcr - Nel 2018 più di 1.600 morti Nel Mediterraneo : Già nel 2018, più di 1.600 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste europee, nonostante il numero di coloro che cercano di attraversare sia diminuito in maniera significativa rispetto agli anni precedenti". A ricordarlo è L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, dicendosi "pronta a sostenere gli Stati nello sviluppare un approccio basato sul salvataggio delle ...

Come il governo Lega-M5S sta cambiando i soccorsi Nel Mediterraneo : Ogni giorno ci sono "casi senza precedenti", che devono essere gestiti da accordi politici ad hoc tra stati: cosa sta succedendo? The post Come il governo Lega-M5S sta cambiando i soccorsi nel Mediterraneo appeared first on Il Post.

Migranti - Aquarius ancora bloccata Nel Mediterraneo. La ong denuncia : “I libici non coordinano più i salvataggi” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Nick Romaniuk, coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso per SOS Mediterranée e Aquarius, spiega la situazione: “Abbiamo informato i centri di coordinamento italiano e maltese e che ci saremmo messi in una posizione di stand-by mentre cerchiamo di contattare altre autorità marittime competenti per provare a trovare un place of safety per sbarcare queste persone. Per il momento sia Malta ...

Aquarius - da sola Nel Mediterraneo : "Ormai siamo l'unica nave Ong per i salvataggi" : A bordo della nave di SOS Mediterranee ci sono 141 migranti soccorsi al largo della Libia: "siamo molto preoccupati che...

Sottomarino lanciamissili Usa intercettato dai russi Nel Mediterraneo : Un Sottomarino lanciamissili a propulsione nucleare della Marina Militare degli Stati Uniti, sarebbe stato intercettato lo scorso aprile nel Mar Mediterraneo da una fregata russa. L'episodio è stato ...

«Il Mediterraneo ci insegni la cultura del "noi". Nel segno di La Pira e don Tonino Bello» : Non è una manifestazione di appuntamenti e di spettacoli, di incontri e di dibattiti, ma è un evento, un cammino da percorrere insieme! Questa mattina, sul promontorio leucano, dove l'Europa si ...

Specie tropicali Nel Mediterraneo - allerta per la salute : Il pesce scorpione, ricorda l'Ispra, è una delle Specie marine più invasive al mondo. Introdotto accidentalmente in Florida alla fine degli anni '80, ha invaso tutto il Mar dei Caraibi e buona parte ...

UNHCR : “Oltre 1500 morti Nel Mediterraneo - è la rotta più letale al mondo” : Un comunicato dell'agenzia della Nazioni Unite lancia l'allarme sui morti in mare nei primi sette mesi del 2018: "Ogni 31 persone che hanno tentato la traversata nei mesi di giugno e luglio, una risulta morta o dispersa, rispetto a 1 su 49 nel corso del 2017". E ormai la prima destinazione di sbarco è la Spagna.Continua a leggere

Migranti - Unhcr : 'E' Nel Mediterraneo la rotta più letale al mondo' : ... il gruppo più consistente per nazionalità, a dimostrazione della disperazione che continuano a vivere i rifugiati siriani, colpiti dalla crisi dei rifugiati più grande del mondo. L'Unhcr rinnova il ...

Aquarius - diario di bordo – Giorno 4. Cominciano le guardie : “Situazione Nel Mediterraneo molto incerta” : È il quarto Giorno di navigazione per l’Aquarius, che al momento in cui scriviamo sta entrando nella Sar zone davanti alla Libia per posizionarsi in attesa di un salvataggio. Ed è il Giorno delle “prove generali”: i gommoni vengono lanciati in mare per due volte durante la giornata, una al mattino e un’altra nel pomeriggio mentre un peschereccio dalla nazionalità ignota passa a poche miglia di distanza. Le esercitazioni hanno lo scopo di testare ...