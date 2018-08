Nel Made In Denmark in evidenza l' inglese Jonathan Thomson

Un vero fuoristrada Nel 2018? Il Made in Kenya dalla Mobius Motors : Pensiamo a mezzi da offroad puro con trazione integrale, differenziali, marce ridotte e grosse unità a gasolio semplici da mantenere, i quali hanno ceduto il passo a Sport Utility da salotto. Quello ...

Golf - European Tour 2018 : Thorbjorn Olesen prova ad essere profeta in patria Nel Made In Denmark - l’Italia spera con Edoardo Molinari : La straordinaria vittoria di Andrea Pavan nel D+D Real Czech Masters è ancora ben presente negli occhi e nella mente degli appassionati italiani di Golf. Ma per l’European Tour 2018 è già tempo di guardare avanti, proiettandosi verso il Made In Denmark, torneo che andrà in scena tra giovedì 30 agosto e domenica 2 settembre sul percorso par 71 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Svariati grandi protagonisti del circuito ...

Matrimoni 'made in Italy' conquistano il mondo : Nel 2018 gli stranieri spenderanno 700 milioni : L'hotel a 5 stelle è stato inserito da The Leading Hotels of the World nella classifica delle migliori 40 strutture al mondo. 6, ABBAZIA DELLA CERVARA a San Girolamo al Monte di Portofino, in ...

Aria di crisi per il Made in Europe. Si spera Nel terziario : L'economia della Zona Euro continua ad espandersi, anche se ad uno dei tassi più deboli dell'ultimo anno e mezzo. Ad agosto, segnala IHS Markit nella consueta stima flash, il PMI manifatturiero è

Aria di crisi per il Made in Europe. Si spera Nel terziario : "Analizzando i dati dell'indagine, pare che il tasso di crescita dell'economia dell'eurozona di agosto sia rimasto stabile, lasciando ben sperare che durante il terzo trimestre si potrebbe osservare ...

Caldo : crolla il miele made in Italy - -50% Nel 2018 : Il Caldo “brucia” la produzione di miele made in Italy con un calo stimato del 50% rispetto alla media degli ultimi anni per l’effetto del clima pazzo che ha stressato le api e compromesso le fioriture. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base di un primo monitoraggio sugli 1,2 milioni di alveari sparsi nelle campagne italiane che impegnano 45.000 apicoltori tra hobbisti e professionali. Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – a un ...

Il Made in Italy Nella moda ha bisogno di essere ripensato : A quell'epoca invece industria e alto artigianato erano quasi una cosa sola: i tempi della moda erano meno stringenti, il mercato più semplice e l'economia in ripresa. Produrre capi di massa e di ...

Così è cambiata la filiera dell’auto made in Italy Nell’era Marchionne : Sono cambiati i volumi. E i legami industriali. È cambiata la filiera della componentistica, progressivamente più «indipendente» da Fiat Chrysler. È cambiata e sta cambiando la cifra produttiva del made in Italy in campo automobilistico. Più in generale la trasformazione dell’indotto è passata attraverso il crollo dei volumi e la crescente autonomia dal Lingotto. Oggi vale 40 miliardi ed esporta il 40% della produzione. Una ...

ONU e OMS dichiarano guerra al diabete. Nel mirino finisce il Made in Italy : Teleborsa, - ONU e Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, dichiarano guerra al Parmigiano reggiano . Ebbene si, uno dei prodotti maggiormente rappresentativi del Made in Italy viene preso di mira, ...

Milan Games Week Indie 2018 : una selezione di 45 videogiochi made in Italy Nello showcase più grande d'Italia : L'industria italiana dei videogiochi continua a crescere e Milan Games Week si propone ancora una volta come vetrina d'eccellenza per le sue migliori produzioni. Proprio per questo motivo AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia e promuove il consumer show in programma dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano Rho - darà vita anche quest'anno a Milan Games Week Indie, lo showcase di videogiochi made in Italy più ...

Made in Italy : gelaterie artigianali - è boom a Milano con +9% Nel 2017 : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – A Milano e nel milanese non ci sono mai state così tante gelaterie artigianali. Nel 2017, rispetto all’anno precedente, sono cresciute del 9 per cento, soprattutto in città, dove oggi si contano 129 imprese artigiane. Cifra destinata a salire nel corso del 2018. I dati sono stati elaborati dall’Ufficio Studi Unione Artigiani. “E’ un trend che stiamo osservando negli ultimi due, tre ...

Spazio : una cella di memoria Made in Italy Nello “space market” : Ha avuto ufficialmente inizio il progetto RAD-PROM – Sviluppo di PROM rad-hard per applicazioni Spazio, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito del Programma di ricerca industriale “Nuove Idee per la Componentistica Spaziale del futuro”. Il progetto RAD-PROM, della durata di 24 mesi, sarà implementato dalla RedCat Devices, azienda italiana di semiconduttori con sede a Milano, specializzata nello sviluppo di convertitori di ...