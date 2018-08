Nel centro di Roma è crollato il tetto di una chiesa di 500 anni fa : La volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in Clivio Argentario, a due passi dal Campidoglio e da via dei Fori Imperiali, è crollata quasi completamente. Il luogo di culto al momento del crollo era chiuso al pubblico e non risultato feriti. Le travi di legno che sostenevano il tetto sono crollate quasi tutte, invadendo i banchi dell'edificio di culto. La chiesa viene talvolta utilizzata per celebrare ...

Autunno anticipato Nel weekend al Centronord : meno 8 gradi - : Al Centronord si passerà dalle massime di 28-30 gradi a 22-24 a causa di una nuova perturbazione, che darà vita a un vortice ciclonico. Risparmiate dal meteo avverso Sicilia, Sardegna, area tirrenica, ...

I migranti della Diciotti hanno un 'Mondo Migliore' : viaggio Nel centro di Rocca di Papa : Le telecamere di RomaToday, sono entrate nel centro d'accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, pronto ad ricevere 100...

Roma - 13 nomadi del River sfrattati dal centro accoglienza di via Ramazzini : rubavano Nel magazzino : Allontanati perché sospettati di aver rubato nel magazzino della Croce Rossa. Protagonista una famiglia rom di 13 persone, 10 i figli, che era stata portata al centro Better Shelter di via Ramazzini ...

L'ultimo appuntamento del giovedì Nel centro storico sarà "Il giorno delle occasioni" : ... appuntamento con il gioco Mi Rasna: Maurizio Amoroso presenterà il primo videogame sugli Etruschi, un gioco che permetterà di entrare nel mondo di questa meravigliosa civiltà, della sua economia e ...

Torino - Meité ha già conquistato tutti : il duttile centrocampista è un punto fermo Nelle idee di Mazzarri [VIDEO] : È arrivato in estate dopo aver disputato un’ottima seconda metà di stagione al Bordeaux, ceduto in prestito dal Monaco, ma Meité è già entrato nei cuori dei tifosi del Torino. La quantità messa al servizio dei compagni nella gara di San Siro contro l’Inter non è passata inosservata, così come alcuni sprazzi di qualità (Perisic ne sa qualcosa). Il classe 1994 ha conquistato la piazza, come si può notare dal video in cui il ...

Incendio in centro anziani Nel Padovano - paura ma nessun ferito : Incendio nella notte in Piazza Umberto a Fontaniva nel Padovano, all’interno dell’edificio del centro servizi ed alloggi per anziani autosufficienti. Nove ospiti sono stati evacuati ma nessuna è rimasto ferito. Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Cittadella, Padova e Bassano con 5 automezzi e 21 operatori, sono riusciti ad evacuare gli anziani che si trovavano nei propri alloggi distribuiti su tre piani. Il rogo ...

Cei - migranti Diciotti Nel centro di Ariccia/ Ultime notizie - don Maffeis “Non sia la soluzione al problema" : Il centro Auxilia della CEI di Ariccia accoglie 100 migranti Diciotti/ Ultime notizie: “Non guardiamo altrove", aveva confessato il numero uno della Conferenza Episcopale Italiana, Bassetti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Diciotti. Migranti in arrivo Nel centro di Ariccia dell’Auxilium : Si conosce la destinazione ufficiale dei Migranti accolti dalla Cei, sbarcati dalla Diciotti a Catania. Dall’hotspot di Messina i Migranti

Paura Nel centro commerciale : fermati due uomini : I carabinieri di Giugliano hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 38enne della Repubblica Ceca e un 37enne della Georgia. I due si erano impossessati nella tarda serata di ieri ...

Allerta Meteo - il fronte freddo si sposta al Centro/Sud : violenti temporali Nel pomeriggio/sera - temperature in picchiata : 1/15 ...