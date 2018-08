NE | pena di 12 anni | uccise richiedente asilo in rissa con coltello

ZH : pena di 14 anni a rapinatore Pink Panther : Anch'essi sarebbero legati alla numerosa banda formata da ex militari della ex Jugoslavia nota per centinaia di rapine spettacolari in gioiellerie di tutto il mondo, che secondo alcune valutazioni ...

Si era appena diplomato - a settembre avrebbe iniziato ingegneria all’Università. Marco è morto in un tragico incidente - a soli 19 anni : Ancora sangue lungo le strade italiane in un tragico agosto 2018. Una giovane vita spezzata troppo presto, l’automobile che si trasforma in una trappola infernale. Di ritorno da una serata con gli amici, prima di andare a letto e pensare a quella che sarà una nuova giornata. Per Marco Ugolini, però, quella domenica notte ha trovato l’eterno riposo. Niente da fare per il giovane diciannovenne. Il ragazzo di Santa Maria Nuova ...

Diretta / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi : vincitore Gary Hunt - tripletta a Copenaghen per il britannico : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Picchiano a sangue coppia di turisti a Rimini : arrestati tre ragazzi - uno di loro ha appena 15 anni : Due ragazzi di 30 anni, residenti a Bologna e Faenza - in vacanza a Rimini per festeggiare un addio al celibato - sono stati picchiati a sangue mentre camminavano sul lungomare di Marina Centro....

Il Pd vuole la legge Mancino su Facebook : "Elevare pena a 3 anni di galera' : Altro che eliminare la vecchia legge Mancino, come proposto dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Il Pd la vuole "raddoppiare", nel senso che intende applicarla pure su Facebook.A presentare la proposta di legge in Senato è stata Paola Boldrini, senatrice del Pd, ed è stata condivisa anche da Valeria Fedeli e dal vicecapogruppo dem, Franco Mirabelli. Di cosa si tratta? Per riassumere, i piddini vorrebbero applicare la legge Mancino anche ...

Picchiano a sangue coppia di turisti a Rimini : arrestati tre ragazzi - uno di loro ha appena 15 anni : Due ragazzi di 30 anni, residenti a Bologna e Faenza - in vacanza a Rimini per festeggiare un addio al celibato - sono stati picchiati a sangue mentre camminavano sul lungomare di Marina Centro. È ...

TF : ridotta pena da 11 a 9 anni per giovane parricida : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

India - bimba di 7 anni violentata : lo stupratore rischia la pena di morte : Sono stati i genitori ad accorgersi della violenza subita dalla figlia: la bambina era tornata a casa con i vestiti sporchi di sangue e in stato di shock. L'uomo che l'ha violentata, Ram Asre, di 37 anni, lavorava nella scuola frequentata dalla bimba. Adesso, secondo le severe leggi Indiane, rischia la pena di morte.Continua a leggere

“Addio piccolo angelo”. 7 anni appena - la trovano così. Orrore allo stato puro : Da mesi la madre chiedeva al giudice di avere la piena custodia dei figli, ma non l’ha ottenuta e purtroppo la storia si è conclusa in tragedia. La piccola è stata uccisa da suo padre, Jeffrey nella casa in Pennsylvania dove viveva l’uomo, definito violento e psicopatico. Kayden Mancuso, aveva appena 7 anni. A scoprire il corpo della bambina è stato il patrigno che era andato a casa del padre per riprendere la bimba che non era stata ...

Incidente mortale in Romagna : la vittima è Alex - studente - aveva appena compiuto 18 anni : Alex Casadei, di Savignano sul Rubicone, ha perso il controllo dello mezzo nel tentativo di sorpassare un trattore e si è schiantato contro un palo: il 18enne è morto praticamente sul colpo.Continua a leggere

Papa Francesco cambia catechismo : "abolisce" pena di morte/ Un lungo percorso da Giovanni Paolo II a Ratzinger : Papa Francesco cambia il catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 19:49:00 GMT)

Va a conoscere la figlia appena nata - poi la tragedia : muore poco dopo. A 32 anni : Una tragedia indicibile quella che ha visto protagonista questo ragazzone di 32 anni. Destino infame: un dramma a cui si fatica anche a credere perché a volte la vita è davvero ingiusta. Si chiamava Kevin ed era appena diventato papà. Laddove per ‘appena’ si intende che lo era da pochissimi giorni. E ha incontrato la morte proprio sulla strada del ritorno dall’ospedale in cui era andato a conoscere quella figlia che per ...

“Addio amore”. Un ultima telefonata - poi la tragedia. Quando il marito arriva li trova così. I nipotini avevano 4 e 5 anni appena : Un ultima telefonata. Una disperata richiesta d’aiuto. Per lei e per i suoi due nipotini di appena 4 e 5 anni. Era al supermercato a fare la spesa e nonostante gli sforzi, gli appelli e la corsa, non ha potuto fare altro che piangere. Quando è riuscito ad arrivare a casa moglie e nipotini erano morti carbonizzati, avvolti dalle fiamme che stanno bruciando la California settentrionale. Si chiamavano Emily e James Roberts i due fratellini morti ...

“Addio amore”. Un ultima telefonata - poi la tragedia. Quando il marito arriva li trova così. I nipotini avevano 4 e 5 anni appena : Un ultima telefonata. Una disperata richiesta d’aiuto. Per lei e per i suoi due nipotini di appena 4 e 5 anni. Era al supermercato a fare la spesa e nonostante gli sforzi, gli appelli e la corsa, non ha potuto fare altro che piangere. Quando è riuscito ad arrivare a casa moglie e nipotini erano morti carbonizzati, avvolti dalle fiamme che stanno bruciando la California settentrionale. Si chiamavano Emily e James Roberts i due fratellini morti ...