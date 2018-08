Nba | Ginobili | Starò ancora vicino ai San Antonio Spurs aiutandoli come potrò

Nba - il sindaco di San Antonio dichiara il 30 agosto 'Manu Ginobili Day' : Grazie, Manu, per una carriera che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo". Ginobili, insieme a Bill Bradley, si ritira come l'unico giocatore capace di vincere nel corso della sua carriera ...

Nba – La pazzesca proposta di Clyde Drexler : “voglio Ginobili nei BIG3” : Il commissioner del BIG3, Clyde Drexler, ha intenzione di portare Manu Ginobili nel torneo dei veterani: l’argentino non sarà solo, si proverà a convincere anche Tim Duncan Neanche il tempo di riflettere sull’addio al mondo NBA, che Manu Ginobili potrebbe essere coinvolto in un’esperienza davvero interessante: la BIG3. Clyde Drexler, membro dell’Hall of Fame NBA, nonché commissioner del torneo per veterani, pensa di poter convincere non ...

Basket Nba - Ginobili sul ritiro : 'L'ho fatto per mia moglie Many' : Dopo la notizia, i perché. Manu Ginobili racconta a La Nacion , giornale argentino, i motivi che l'hanno indotto al ritiro. Nessun giallo o colpo di scena. Il personaggio è così trasparente e 'puro' ...

Nba - Manu Ginobili : una lettera aperta per svelare tutti i retroscena del suo ritiro : Lo fa riprendendo fin dalla prime righe il tweet con cui " in data 27 agosto " ha messo fine a 23 anni di grande basket, 23 anni che lo hanno visto protagonista sui parquet di tutto il mondo. "Provo ...

Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni : tutta la carriera del ‘tanguero’ argentino tra Reggio - Bologna e il mondo Nba : “Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket. Provo immensa gratitudine per chiunque (famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi) abbia fatto parte della mia vita negli ultimi 23 anni. È stato un viaggio favoloso. Ben al di là dei miei sogni”. Queste le parole scelte da EManuel David ‘Manu’ Ginobili per dare un ultimo abbraccio all’amore più grande: la pallacanestro. Le ...

Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni : tutta la carriera del ‘tanghero’ argentino tra Reggio - Bologna e il mondo Nba : “Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket. Provo immensa gratitudine per chiunque (famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi) abbia fatto parte della mia vita negli ultimi 23 anni. È stato un viaggio favoloso. Ben al di là dei miei sogni”. Queste le parole scelte da EManuel David ‘Manu’ Ginobili per dare un ultimo abbraccio all’amore più grande: la pallacanestro. Le ...

Mercato Nba – Ginobili saluta - gli Spurs si coprono : in arrivo Pondexter : Dopo l’addio di Manu Ginobili, i San Antonio Spurs ancora attivi sul Mercato: in arrivo Quincy Pondexter Nella notte Manu Ginobili ha dato il suo addio ai San Antonio Spurs, all’NBA e al basket giocato. I San Antonio Spurs sono dunque toranti sul Mercato, per aggiungere un rinforzo alla propria panchina. In Texas è arrivato Quincy Pondexter con un contratto annuale. Coach Popovich avrà a disposizione un’ala abile in entrambe le zone ...

Nba - da Maradona a LeBron - da Kobe a Curry - lo sport rende omaggio a Manu Ginobili : Dai social di giocatori ed ex giocatori, tanto compagni quanto avversari, sia NBA che di area FIBA, arriva una incredibile manifestazione di affetto verso un giocatore che ha cambiato il modo di ...

Nba - i saluti a Ginobili : da Kobe a LeBron - da Datome a... : Una bandiera che si ammaina, un mito che scrive il suo ultimo capitolo. Un modello da imitare che decide di smettere. Un avversario da omaggiare. Manu Ginobili è questo e molto altro per l'Nba, che ...

Nba - Belinelli omaggia Ginobili : 'Sei il mio idolo - voglio ancora i tuoi consigli' : Manu Ginobili per me è molto più di un compagno di squadra: è un idolo, e confesso che ho sempre cercato di imitarlo. Ricordo il nervosismo nei miei occhi quando mi allenai per la prima volta con lui ...

Basket Nba - ufficiale il ritiro di Manu Ginobili : ROMA - Alla fine Manu Ginobili ha deciso di ritirarsi, come ventilato da qualche giorno dall'entourage del giocatore stesso. Il fuoriclasse argentino ha annunciato oggi il suo ritiro a 41 anni, ...

Nba - Manu Ginobili si ritira : 'Viaggio favoloso - ben oltre i miei sogni' : 'Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket. Provo immensa gratitudine per chiunque, famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi, abbia fatto parte della mia vita negli ...

Nba - Ginobili si ritira dal basket : dalla Viola agli Spurs - una leggenda assoluta… grazie Manu! : Manu Ginobili lascia il basket, uno dei cestisti più amati dai tifosi degli Spurs, ma anche da quelli italiani che lo hanno di fatto ‘adottato’ Manu Ginobili ha deciso di dare l’addio al suo amore, il basket. La guardia argentina che ha incantato in giro per il mondo, ha deciso di dire basta. Partita dalla sua Argentina, si è completato cestisticamente in Italia, tra Viola Reggio Calabria e l’allora Kinder Bologna, ...

Nba – Manu Ginobili pronto a considerare l’ipotesi di ritiro : decisivo l’incontro con coach Popovich : Manu Ginobili sarebbe pronto a considerare l’ipotesi di ritiro: la decisione verrà presa dopo l’incontro con coach Popovich che avverrà nei prossimi giorni Manu Ginobili sta pensando seriamente di ritiararsi, non alla fine della prossima stagione, ma in questi giorni. Il cestista argentino ha ancora un anno di contratto con i San Antonio Spurs ma, alla straordinaria età di 41 anni, nella mente dell’ex Virtus Bologna e Viola Reggio ...