Nazionale Under 21 | i convocati di mister Di Biagio

Nazionale Under 19 - la delusione di Plizzari : “non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo” : Il portiere della Nazionale Under 19 ha commentato la sconfitta subita in finale contro il Portogallo “E’ impossibile spiegare il nostro stato d’animo dopo una partita del genere, non ci sono le parole giuste per descriverlo.. perché dopo aver dimostrato che coglioni abbiamo sotto, dopo non aver mai getta la spugna, non ci meritavamo la sconfitta, eppure è andata così“. Così su Instagram, Alessandro Plizzari, ...

Nazionale Under 19 - l’Italia è in finale agli Europei : battuta la Francia : Kean e Capone hanno siglato le reti che hanno permesso all’Italia under 19 di approdare in finale agli Europei di categoria L’Italia under 19 è in finale agli Europei di categoria. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno sconfitto per 2-0 la Francia all’Elisa Stadion di Vaasa con i gol di Capone (27′) e Kean (30′). L’Italia giocherà per il titolo continentale domenica a Seinajoki contro il Portogallo, che ...