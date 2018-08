Nave Diciotti | alcuni migranti saranno accolti in Campania | le parrocchie interessate

Blastingnews

(Di giovedì 30 agosto 2018)sei oppure otto isbarcati dalladella Guardia Costiera '' che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare in una diocesi della Regione. Successivamente - laddove ve ne fosse occorrenza - ne potrebbero arrivare a Napoli altri sei/otto circa. La diocesi napoletana, infatti, ha comunicato la propria disponibilità ad accogliere i profughi nella parrocchia di San Giorgio, in via Duomo, guidata dal sacerdote don Angelo Berselli, e nella casa colonica delle fontanelle, con a capo il prete don Antonio Loffredo. La posizione della diocesi Sulla vicenda, il vicario episcopale della Curia di Napoli nonché responsabile del settore 'Carità e Giustizia' della curia, don Tonino Palmese, si è così espresso: "La nostra diocesi non intende prendere parte al gioco al massacro che sta portando avanti il governo italiano. La Chiesa segue la logica del Vangelo di Cristo, ...