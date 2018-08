Napoli | riparte il cantiere di via Marina | fine a marzo o l' Europa rivuole i soldi

Lazio- Napoli - le formazioni : Ancelotti boccia Mertens - Inzaghi riparte da Milinkovic-Savic : Lazio-Napoli - Non solo Chievo-Juventus, tutto pronto anche per il big match tra Lazio e Napoli, calcio d’inizio ore 20:30. Tante le novità di formazione. Simone Inzaghi potrà contare su Milinkovic-Savic , confermato in maglia biancoceleste. In avanti ancora spazio per la coppia Immobile-Luis Alberto. Ancelotti , dal canto suo, si affiderà al 4-3-3 con Milik centravanti supportato […] L'articolo Lazio-Napoli , le formazioni : Ancelotti ...

Gazzetta. Napoli idea Darmian - no a Sabaly - si riparte per Arias : Napoli idea Darmian, gli azzurri tornano su Arias del Psv Eindhoven. No a Sabaly. Ricomincia la telenovela terzino in casa Napoli. DIMARO- La gazzetta dello sport riporta un focus di mercato sul Napoli . In particolare la rosea analizza la situazione terzino : UN TERZINO PER IL Napoli Ricomincia la telenovela terzino in casa Napoli. Ogni volta che si è ...