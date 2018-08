Napoli | rapina choc al pizzaiolo gourmet | «Sembra una scena di Gomorra»

Napoli - la denuncia di un pizzaiolo : "Io rapinato come in Gomorra" : Diego Vitagliano, gourmet noto in città per la sua attività a Bagnoli, derubato all'uscita dal locale con una pistola puntata alla testa. Il video della sorveglianza pubblicato su Facebook

Napoli - schiaffi a donna per rapinare cellulare : lei in ospedale - lui arrestato : Una 29enne di origine moldava è finita in ospedale dopo essere stata aggredita in piazza Garibaldi. La donna è stata percossa e presa a schiaffi da un uomo che è riuscito a impossessarsi del cellulare ...

Nell'auto la borsa con 32mila euro : imprenditore seguito e rapinato a Napoli : L'automobile nuova, il borsello sul sedile del passeggero, la strada libera da passanti e automobilisti. Le condizioni ideali per una rapina mordi e fuggi, di quelle da mettere a segno in pochi ...

Napoli - piazza Vittoria : due coltellate per rapinare lo scooter : Sulla carta è considerato tra i luoghi meglio presidiati di Napoli, se non addirittura il più controllato. Il tratto di lungomare che da via Partenope si snoda fino a piazza Vittoria resta infatti una ...

Droga e rapina : tre arresti a Napoli Est : Tre arresti nella zona orientale di Napoli ad opera dei carabinieri. Due persone sono state arrestate per Droga mentre una per rapina. La prima a finire in manette è stata una donna di 36 anni di via ...

Napoli - rapinato a Posillipo con l'incasso di 'Cicciotto' : Di lui conoscevano bene le abitudini. Avevano scrutato ogni sua mossa, gli orari d'entrata e d'uscita a notte fonda. E, soprattutto, i due malviventi che l'altra sera hanno rapinato l'amministratore ...

Napoli - rapinata e vandalizzata la sede di Dream Team a Scampia : Nella notte tra martedì e mercoledì la sede dell'associazione Dream Team - Donne in rete di Scampia è stata vandalizzata e rapinata. Nell'incursione sono stati danneggiati mobili, suppellettili, porte ...

Napoli - rapinatori a caccia di ragazzini : gruppetto rapinato con coltello all'Arenella : Bloccati in strada, minacciati, rapinati. E' successo stanotte in piazza degli Artisti, all'Arenella, dove tre ragazzi, sotto la minaccia di un coltello, hanno dovuto cedere i cellulari e i 20 euro ...

Napoli - anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa : “Mi sentivo sola” : Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” Continua a leggere L'articolo Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” proviene da NewsGo.

Napoli choc - rapina della banda del buco alle Poste centrali : banditi in fuga con mezzo milione di euro : Caos e malori, soprattutto tra i tanti pensionati, ma nessun ferito nel colpo della banda del buco oggi alla Poste centrali di Napoli che ha fruttato a due malviventi in tuta bianca un bottino di ...

