Napoli | parcheggio abusivo spa | sono 3 600 i padroni delle strade Multe per tre milioni

Napoli - parcheggio abusivo spa : sono 3600 i padroni delle strade. Multe per tre milioni : mai pagate : Per combattere il nemico bisogna conoscerlo perfettamente, così negli ultimi mesi la «mappa» dei parcheggiatori abusivi di Napoli che un tempo era custodita gelosamente al comando...

Napoli - l'ambulanza bloccata dal parcheggio selvaggio nella Ztl di Riva Fiorita : Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente in mare accaduto nel primo pomeriggio di domenica in località Riva Fiorita a Posillipo. Riva Fiorita è di sicuro uno dei posti più segreti e suggestivi per ...