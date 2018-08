Napoli | Ospina rincuorato dalla squadra | resta lui tra i pali con la Samp

Live Napoli-Milan 0-0 Ancelotti lancia Ospina tra i pali : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Napoli-Milan - Karnezis favorito su Ospina : Secondo quanto riferito da Sky Sport Orestis Karnezis sarebbe favorito nel ballottaggio con David Ospina per la partita che il Napoli giocherà sabato sera contro il Milan . Il portiere resta l'unico vero dubbio di formazione di ...

Napoli - Ospina pronto per il Milan : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport David Ospina ha iniziato ad allenarsi con il Napoli e si giocherà il posto con Karnezis per la prima al San Paolo contro il Milan .

Napoli - contro il Milan è già ballottaggio Karnezis-Ospina : La Gazzetta dello Sport parla del ballottaggio Karnezis-Ospina in casa Napoli : 'Si avvicina il momento delle scelte. Certo, bisogna innanzitutto capire come sta Meret , perché il numero uno sarà lui. L'ex dell' ...

Napoli - dall'Arsenal ecco Ospina : ANSA, - Napoli, 17 AGO - Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di David Ospina dall'Arsenal. Il portiere arriva in azzurro in prestito oneroso con diritto di riscatto: il Napoli ha versato un milione ...

Napoli - è fatta per Ospina ma con la Lazio tocca a Karnezis : Mentre in Lega si decideva se rinviare o meno tutta la prima giornata di campionato, il Napoli aveva già archiviato il penultimo allenamento settimanale: ieri la squadra ha lavorato a Castel Volturno ...

Napoli - staffetta in vista tra i pali tra Ospina e Meret? : L'imminente rientro del friulano potrebbe portare Ancelotti a varare una doppia titolarità a seconda della competizione

Ospina approda a Napoli - la splendida moglie Jessica Sterling lo segue : le FOTO più belle della nuova Wags partenopea : Jessica Sterling è la moglie di David Ospina, il nuovo portiere del Napoli porta con sè in Italia la splendida madre dei suoi due figli David Ospina ha appena firmato con il Napoli, ma i tifosi indagano già nella sua vita privata. Il nuovo portiere del Napoli vanta una moglie bellissima alla quale i supporter partenopei sembrano piuttosto interessati. La meravigliosa moglie del colombiano è Jessica Sterling, con cui l’estremo ...

Napoli - Ospina a Roma per le visite in posa con la sciarpa : «Sono felice» : È arrivato in Italia nella serata di ieri, pronto per iniziare al meglio la sua esperienza napoletana. La vita azzurra di David Ospina, 30 anni tra due settimane, è cominciata questa...

Napoli - è il giorno di Ospina : visite mediche a Villa Stuart e firma : ROMA - Alla vigilia della chiusura del mercato il Napoli è pronto ad abbracciare David Ospina , che questa mattina è partito da Londra per sbarcare a Roma e sostenere le visite mediche a Villa Stuart .