Napoli | la denuncia di un pizzaiolo | Io rapinato come in Gomorra

Napoli - automobili in vendita col trucco : denunciato titolare concessionaria : Nell'ambito dei consueti controlli amministrativi effettuati presso gli autosaloni, personale del distaccamento della polizia stradale di Nola ha accertato che cinque autovetture esposte all'interno ...

Napoli - denuncia su Fb : "Solo uno fa il biglietto" : Decine di persone che, tra risate e battute, superano i tornelli della stazione ferroviaria senza pagare alcun biglietto . E' quanto mostra un video girato alla stazione di Torregaveta, capolinea ...

Marano - 15enne picchia mamma e sorella per soldi : arrestato/ Ultime notizie Napoli - era già stato denunciato : Marano, 15enne picchia mamma e sorella per soldi: arrestato. Ultime notizie Napoli, lesioni per le due donne: il ragazzo era già stato denunciato in passato(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:07:00 GMT)

Napoli - baby gang se la prende con anziano con disturbi psicologici e lo getta in un cassonetto. La video-denuncia : Un gruppo di ragazzi, al grido di “chi non salta è bianconero”, afferra un signore, con disturbi psicologici, e lo getta in un cassonetto. L’episodio di bullismo è accaduto a Fuorigrotta, a Napoli, e il video sta circolando sui social. A denunciare questo e altri fatti a opera di baby gang, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker radiofonico Gianni Simioli, secondo cui “questi video non ...

Accoltellata dall'ex sul lungomare di Napoli - risale a tre mesi fa l'ultima denuncia : Nei suoi confronti la Procura era pronta a chiedere il processo, con l'obiettivo di rinviarlo a giudizio con l'accusa di minacce. Aveva da poco chiuso le indagini, indicandolo come responsabile di un ...

Morena Albino - accoltellata dall'ex a Napoli : "Mi amava troppo - non credevo potesse farmi male. Denunciate subito" : "Sto bene, per fortuna sono viva ma adesso deve pagare per le coltellate che mi ha dato. Alle donne dico di denunciare subito le violenze subite". In un post apparso sul suo profilo Facebook, Morena Albino lancia un appello alle donne. Racconta la sua esperienza, quanto le è accaduto, invita tutte a tutelarsi, prima che sia troppo tardi. La ragazza di 19 anni di Napoli è stata accoltellata dall'ex fidanzato sul lungomare del ...

Napoli - accoltellata dall'ex al Lungomare. Il racconto di Morena : 'Alle donne dico : denunciate subito' : 'Voglio giustizia per me e mio figlio'. Nel pronunciare queste parole, Morena Albino non ha esitazioni, né ripensamenti. La paura che in passato ha bloccato ogni suo tentativo di ribellione, oggi ...

Napoli - abusi e foto hot su bimbe autistiche : arrestato fisioterapista/ Ultime notizie - denuncia di una mamma : Napoli, abusi e foto hot su bimbe autistiche: arrestato fisioterapista. Ultime notizie Posillipo, la denuncia è partita da una mamma: l'uomo è ai domiciliari(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:35:00 GMT)

Napoli - topo entra in casa e morde un medico : cittadini denunciano il degrado dell'area : Una storia che ha davvero dell'incredibile. L'assurda vicenda è avvenuta a Napoli, in un'abitazione di via Francesco Petrarca a Posillipo, zona altolocata della citta' partenopea. Un topo si è introdotto nell'appartamento e ha morso il dito di una mano al padrone di casa. La disavventura è capitata ad un medico napoletano. L'uomo è stato immediatamente trasportato presso l'ospedale 'Fatebenefratelli' di Napoli, dove è stato subito curato e ...

Napoli - i Verdi denunciano : 'La spiaggia della colonna spezzata diventa un lido abusivo' : ' La spiaggia della colonna spezzata, sul lungomare di Napoli all'altezza di piazza Vittoria, è diventata un lido, con tanto di ombrelloni dello stesso colore fissati nella sabbia, peccato che non ci ...

Napoli - turista palpeggiata in centro : denunciato per molestie 21enne : Agenti del reparto Motociclisti hanno soccorso una ragazza di anni 21, dalle molestie sessuali messe in atto alla via Cesario Console, dove un uomo, identificato per tale J. M. di anni 40, senza fissa ...

Due aggressioni omofobe in poche ore a Napoli e Milano - denuncia dell'Arcigay : Due aggressioni omofobe in poche ore. Un uomo picchiato a Milano nella gay street e un altro pestato al termine del Mediterranean Pride tenutosi sabato a Napoli. Due episodi su cui stanno investigando ...

Ospedale del Mare di Napoli - la denuncia : "Reparto chiuso per festa del primario" : Il caso portato alla luce dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Disposta un'ispezione e sospeso il primario