Napoli | in aeroporto con un kg di cocaina nell' addome | arrestato un nigeriano

Blastingnews

: RT @TeleClubItalia: NAPOLI | L'ARRESTO L'uomo è stato fermato dagli agenti e poi trasportato al pronto soccorso per alcuni accertamenti. L… - armandodbl : RT @TeleClubItalia: NAPOLI | L'ARRESTO L'uomo è stato fermato dagli agenti e poi trasportato al pronto soccorso per alcuni accertamenti. L… - fabio_pacelli : ?????????????????????????????? Aeroporto di Napoli sempre al TOP grazie all’impegno, la passione, la professionalità , la respons… - nunziamonfrecol : Ryan micetto trovato in aeroporto Si trova a Napoli cerca adozione, in tutta Italia previo preaffido. Domani sarà… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Quella di cui si sta per parlare è una vicenda verificatasi a VIDEOVIDEO, precisamente nei pressi dell'internazionale di Capodichino, dove un uomodi cinquantaquattro anni è statodagli uomini della Guardia di Finanza perché nascondeva ben 106 ovuli che contenevano un totale di un chilo e cento grammi di. Una volta rintracciata la grande quantita' di narcotico, secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, i finanzieri e alcuni funzionari dell'Ufficio delle dogane non hanno potuto fare altro che bloccare l'uomo ed effettuare l'arresto.: fermato un uomoche avevao stomaco un chilogrammo diSecondo quanto riferisce il quotidiano in questione, l'uomo era proveniente da Parigi ed è stato rintracciato grazie ad un'analisi di rischio che è stata svolta sui nominativi delle liste dei passeggeri che ...