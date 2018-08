MUORE BIMBA MUTA DIMENTICATA IN AUTO DALLA MADRE Era rimasta chiusa con 38 gradi

Bimba muta dimenticata dalla mamma in auto - MUORE sotto il sole : “Non poteva chiedere aiuto” : La tragedia è avvenuta a Suffolk County, nello Stato di New York, dove negli ultimi giorni le temperature esterne hanno toccato i 38°. La piccola, di 11 anni, sarebbe stata impossibilità a chiedere aiuto visto il suo handicap.Continua a leggere

Bimba di 19 mesi MUORE dopo detenzione dei servizi immigrazione : la mamma denuncia le autorità Usa : La piccola Mariee, figlia della 20enne Yazmin Juarez, era morta dopo essere stata posta in detenzione dai servizi d'immigrazione Usa a marzo: "Coloro che dovevano garantire condizioni sanitarie sicure e un'assistenza medica adeguata a questa Bimba non l'hanno fatto", ha detto il legale della donna.

Bimba di 19 mesi MUORE dopo detenzione dei servizi immigrazione : la mamma denuncia le autorità Usa : La piccola Mariee, figlia della 20enne Yazmin Juarez, era morta dopo essere stata posta in detenzione dai servizi d'immigrazione Usa a marzo: "Coloro che dovevano garantire condizioni sanitarie sicure e un'assistenza medica adeguata a questa Bimba non l'hanno fatto", ha detto il legale della donna.

Bimba di due anni MUORE per una crisi cardiaca avuta durante un volo Alitalia. Inutile l'atterraggio di emergenza a Bari. : l'atterraggio di emergenza è stato Inutile. Una bambina di due anni è morta a causa di una crisi cardiaca avuta durante un volo Alitaliia partito da Beirut ed atteso a...

Tratta Roma-Beirut di Alitalia : MUORE BIMBA di due anni - era gravemente malata : Una vicenda drammatica e che senza dubbio farà riflettere chiunque leggerà questo articolo. Già, perché quello che è accaduto a bordo di un aereo di Alitalia durante il volo Roma-Beirut ha il sapore di una vera e propria tragedia: una bambina di due anni ha perso la vita durante la Tratta costringendo il pilota ad un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Bari, dove il personale del pronto soccorso è immediatamente intervenuto per cercare di ...

Bimba di 2 anni MUORE in aereo : inutile l'intervento dei soccorsi : Giunge in giornata la notizia di una bambina di appena 2 anni che ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un volo Alitalia. Secondo le dichiarazioni raccolte, l'aereo stava portando la piccola a Roma per ulteriori controlli sul proprio stato di salute, già abbastanza precario, ma un malore durante il viaggio le ha stroncato la vita. A nulla è servito l'intervento di un'infermiera della Croce Rossa che si trovava a bordo dell'aereo al ...

Dramma in volo - bimba di due anni si sente male e MUORE dopo atterraggio. Soffriva di una grava malattia : Tragedia in volo. Doveva essere un ‘viaggio’ di speranza sul velivolo della compagnia di bandiera italiana, Alitalia; si è rivelato, invece, teatro della triste dipartita di un piccolo angelo. Una bambina di cittadinanza libanese, di soli 2 anni, è morta dopo essersi sentita male sul volo Alitalia Beirut-Roma. L’aereo stamattina è stato dirottato a Bari e ha effettuato un atterraggio d’emergenza per permettere soccorsi ...

Bimba di 2 anni MUORE sul volo Alitalia : atterraggio d'emergenza a Bari : Crisi cardiaca per una bambina libanese a bordo di un aereo Alitalia, fatto atterrare a Bari. Inutili i primi tentativi di soccorso a bordo da parte di una infermiera

Bimba libanese di 2 anni MUORE su un volo Alitalia Beirut-Roma : Roma, 28 ago., askanews, - Una bambina libanese di 2 anni, già affetta da una grave patologia, è morta a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut e diretto a Roma. La piccola, riferisce la polizia ...

Bimba ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e MUORE dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Una bambina libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morta poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di ...

Bimba libanese di 2 anni MUORE su un volo Alitalia Beirut-Roma : Roma, 28 ago., askanews, - Una bambina libanese di 2 anni, già affetta da una grave patologia, è morta a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut e diretto a Roma.La piccola, riferisce la polizia ...

Bimba MUORE sul volo Alitalia diretto a Roma Inutile l'atterraggio di emergenza : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Una bambina di due anni, colta da una crisi cardiaca durante il volo, è morta. L'aereo è stato dirottato per i soccorsi ed è ...

Bimba di 2 anni MUORE su un volo Alitalia : Roma, 28 ago., askanews, - Una bambina libanese di 2 anni, già affetta da una grave patologia, è morta a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut e diretto a Roma. La piccola, riferisce la polizia ...

Bimba ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e MUORE dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Una bambina libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morta poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di questa mattina l'aereo è stato dirottato per l'emergenza sanitaria all'areoporto del capoluogo pugliese, ma la piccola è morta durante il trasporto in ambulanza. La Bimba ...