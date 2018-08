Motocross – Trofeo delle Nazioni | Cairoli guida la squadra azzurra negli Stati Uniti

sportfair

(Di giovedì 30 agosto 2018) Al termine del Campionato del Mondo, i tre azzurri si riuniranno per difendere i colori dell’Italia alIl 7 ottobre a Red Bud,, andrà in scena la competizione più attesa del panorama delmondiale: il. Una settimana dopo la chiusura del Campionato del Mondo a Imola, i migliori piloti si ritroveranno in America per sfidarsi in rappresentanza dei rispettivi Paesi. L’Italia scenderà in pista con gli azzurri convocati dal Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini: Antonio. Nato a Patti (ME) il 23/09/1985. Moto: KTM. Team: Red Bull KTM Factory Racing. Classe MXoN: MXGP Michele Cervellin. Nato a Valdagno (VI) il 05/07/1996. Moto: Yamaha. Team: Yamaha SM Action – MC Migliori. Classe MXoN: MX2 Alessandro Lupino. Nato a Viterbo il 15/01/1991. Moto: Kawasaki. Team: Gebben V Venrooy Kawasaki Racing. Classe ...