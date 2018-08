Mostra del cinema di Venezia 2018 | bellissime sul red carpet

gqitalia

: Il 'padrino' della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argent… - matteosalvinimi : Il 'padrino' della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argent… - RadioR101 : Questo sabato, R101 alla Mostra del Cinema di Venezia per l'anteprima di #AStarIsBorn il film con Lady Gaga e Bradl… - visitmuve_it : TINTORETTO 1519-1594 Dal 7 settembre a Palazzo @DucaleVenezia Una straordinaria mostra per festeggiare i 500 anni d… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Fullscreen01/12 Izabel Goulart02/12 Ana Beatriz Barros - walks the redahead of the 'The Mountain' screening during the 75th Venice Film Festival at Sala Grande on August 30,in Venice, Italy.03/12 Paz Vega04/12 Melissa Satta05/12 Hikari Mori06/12 Hannah Gross a75 per The Mountain07/12 Natasha Stefanenko08/12 Patricia Contreras09/12 Cristiana Capotondi10/12 Nina Schwichtenberg11/12 Paz Vega12/12 Ana Beatriz Barros Ilunisce nella stessa passione attrici come modelle, jet setter e personaggi tv che si avvicendano in sala ma prima sui reddelle prime mondiali delladeldi. Così, sui tappeti rossi che oggi portavano alle proiezioni di The Mountain e Roma, accanto alle reali protagoniste di quei film, si sono avvicendate Paz Vega e Melissa Satta, Izabel Goulart e Cristiana Capotondi, Natasha Stefanenko…