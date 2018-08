Modric è il calciatore dell' anno e Cristiano Ronaldo non va a Montecarlo

Sorteggi Champions League - è Modric il miglior calciatore dell’anno : Sono andati in scena i Sorteggi di Champions League, bene Juventus e Roma mentre sfortunate Inter e Napoli. Nel frattempo il premio come miglior calciatore per la stagione 2018 va a Luka Modric. Cristiano Ronaldo sembra non averla presa bene ed ha disertato la cerimonia di Montecarlo, Keylor Navas ha vinto il premio di miglior portiere, Ramos il miglior difensore, Modric ha dominato anche a centrocampo, mentre proprio CR7 ha vinto il ...

Cristiano Ronaldo diserta i sorteggi di Champions League : CR7 in “polemica” per il premio di miglior calciatore assegnato a Modric : Cristiano Ronaldo ha perso la corsa per il premio di calciatore migliore della stagione secondo l’Uefa, sembra che CR7 abbia preso molto male tale ‘sconfitta’ Cristiano Ronaldo era uno dei calciatori più attesi al Grimaldi Forum di Montecarlo per la cerimonia dei sorteggi di Champions League, ma il calciatore bianconero non si è presentato. Secondo Rai sport, il motivo di tale assenza è legato al premio di miglior ...

Caso Modric - l’Inter al contrattacco : “si è proposto il calciatore” : Caso Modric – Il calciomercato si è concluso nella giornata di ieri, è stata sicuramente una finestra importate quella dell’Inter che si è rinforzata nettamente ed adesso si candida ad essere grande protagonista nella stagione di campionato e Champions League. E’ mancata la ciliegina sulla torta, l’arrivo del centrocampista Modric, i nerazzurri hanno accarezzato il colpo poi si sono dovuti arrendersi alla volontà ...