MISSIONE SOPHIA | “NO” UE A PROPOSTA TRENTA Migranti | Salvini “facciamo da soli”

Da Vienna nessun accordo sulla MISSIONE Sophia. Trenta : "Sono delusa. Ho visto che l'Europa non c'è" : "Oggi mi sento delusa. Ho visto che l'Europa non c'è". Elisabetta Trenta commenta con queste parola, in una diretta Facebook, il vertice informale dei ministri della Difesa dei Paesi dell'Unione europea, appena conclusosi a Vienna. Durante l'incontro si è discusso della futuro della missione Sophia, che tra tre mesi dovrebbe scadere. Sul tema, però, non c'è stata alcuna intesa. Un accordo potrebbe arrivare nelle ...

Vienna - Trenta : "Su proposta italiana modifiche MISSIONE SOPHIA non c'è ancora l'unanimità" : Così l'Alto rappresentante per la politica Estera Federica Mogherini, al termine della riunione informale dei ministri della Difesa europei a Vienna, ricordando che nel Mediterraneo "l'Ue ...

MISSIONE SOPHIA - ministri Difesa dell’Ue dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

Migranti : Salvini - con altri "no" valuteremo uscita da MISSIONE Sophia : "La missione navale Sophia ha un bel nome ma spesso non bellissimi risultati. Ho chiesto di condividere i porti di sbarco. Se anche a fronte di questo nuova richiesta otterremo un "no" dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta "è internazionale ma di fatto è tutta a carico di 60 milioni di italiani e di un solo Paese". Così il ministro ...

Migranti - il ministro Trenta : "Sulla MISSIONE SOPHIA si gioca l'immagine dell'Europa" : "Nel 2015 ci siamo assunti laresponsabilità politica di far nascere" la missione Sophia - ha ricordato il ministro della Difesa - ."Allora si riteneva che l'azione in acque extra-territorialisarebbe stata solo una prima fase. Le cose in Libia sono andatediversamente e la presenza di Sophia dura ormai da tre anni".

Migranti - il ministro Trenta chiede la modifica della MISSIONE SOPHIA : “Le navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Nell'ambito del vertice informale dei ministri della Difesa Ue, il ministro Trenta chiederà agli Stati membri di cambiare i principi che regolano lo sbarco dei Migranti salvati nel Mar Mediterraneo e, in particolare,chiederà l'introduzione della rotazione dei porti di sbarco dei Migranti soccorsi in mare, lo sganciamento del paese di approdo dal criterio geografico di vicinanza e una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti ...

Migranti - la mossa della Difesa per modificare la MISSIONE SOPHIA : rotazione dei porti : Una strategia comune per cambiare le regole di ingaggio per i salvataggi in mare dei Migranti effettuati da unità navali impegnate nella missione europea Sophia e anche per l'individuazione dei porti ...

Migranti - Trenta a Vienna per modificare la MISSIONE Sophia. La proposta : “Navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Tre punti per cambiare la missione Sophia: rotazione dei porti, principio Sar e non geografico, una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti di tutti i Paesi. È la proposta di modifica che la ministra della Difesa Elisabetta Trenta si porta a Vienna, dove giovedì parteciperà a una riunione informale con i suoi colleghi dell’Unione europea. A esporre il piano messo a punto dall’Italia sono fonti interne allo stesso ...

Migranti - Der Spiegel accusa l’Italia : “Navi Ue non fanno più salvataggi - così Roma vuole silurare la MISSIONE Sophia” : L’Italia sta sabotando il salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo eseguito tramite la missione Sophia, guidata proprio da Roma, lasciando che a recupare i naufraghi sia la Guardia costiera libica, con l’obiettivo che questa prassi diventi un piano adottato dall’Unione europea. In questi termini l’edizione online del settimanale tedesco Der Spiegel, diretta da Barbara Hans e Ullrich Fichtner, accusa il governo italiano ...

MISSIONE SOPHIA - muro Ue Gli sbarchi restano in Italia : Ancora una volta l'Unione Europea volta le spalle all'Italia. Per il momento non verranno modficate le regole sugli sbarchi dei migranti salvati in mare nell'ambito dell'operazione Sophia. Lo stop è arrivato durante la runione del Comitato politico di sicurezza, il Cops, che riunisce gli ambasciatori dell'Unione Europea. Sul tavolo dell'incontro c'è la modifica al regolamento dell'operazione Sophia che per il momento, va sottolineato, prevede lo ...

MISSIONE SOPHIA - il bidone dell'Ue a Roma. I profughi continueranno a sbarcare qui : Ieri il titolare dell'Interno ha anche annunciato il piano migranti in cantiere, che sarà il cuore del decreto sicurezza: un investimento da 'almeno un miliardo' per sostenere l'economia e il lavoro ...