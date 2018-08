Milano | violenza sessuale su 14enne congolese | scarcerato 40enne srilankese

Milano - minorenne vittima di violenza sessuale sulla ciclabile del Naviglio Martesana : La ragazzina, 14 anni appena, era scappata dalla comunità presso cui era affidata: arrestato un 40enne

Milano - 25enne aggredita e palpeggiata in metro/ Ultime notizie : 32enne denunciato per violenza sessuale : Milano, 25enne aggredita e palpeggiata in metro: 32enne denunciato per violenza sessuale. Le Ultime notizie: il romeno era riuscito a strapparle la camicia, poi è stato fermato(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Milano - tentata violenza in stazione : ragazza si salva grazie a spray - : L'aggressione il 20 luglio nella stazione di Porta Garibaldi. La 25enne è riuscita a evitare la violenza sessuale prima grazie alla presenza di passanti e poi, avvicinata una seconda volta, usando ...

Milano - tentata violenza in stazione : ragazza si salva grazie a spray : Milano, tentata violenza in stazione: ragazza si salva grazie a spray L’aggressione il 20 luglio nella stazione di Porta Garibaldi. La 25enne è riuscita a evitare la violenza sessuale prima grazie alla presenza di passanti e poi, avvicinata una seconda volta, usando spray urticante. Il presunto responsabile è in Italia in modo ...

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

Milano - tassista abusivo arrestato : stuprò cliente 20enne/ Ultime notizie - violenza dopo uscita da Old Fashion : Milano, tassista abusivo stuprò 20enne: arrestato. Ultime notizie: la ragazza ubriaca non si accorse di nulla e denunciò il tutto ai carabinieri soltanto la mattina seguente(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:46:00 GMT)

Milano : gay massacrato di botte per aver fatto un complimento ad un ragazzo – molti giustificano la violenza “Ha fatto bene!” (FOTO) : Mercoledì scorso un ragazzo gay tedesco ha fermato un uomo in Via Lecco e gli ha rivolto un complimento: “Ciao, sei bello”. Sono bastate queste semplici parole per scatenare la furia omofoba dell’uomo, che ha iniziato a picchiare selvaggiamente il cittadino tedesco, per poi fuggire, lasciando a terra in una pozza di sangue il ragazzo. La vittima è stata portata subito all’ospedale San Raffaele, dove è stata operata d’urgenza. Il ragazzo ha ...