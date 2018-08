Milano | versa acido cloridrico nella bottiglietta d’acqua del collega | arrestata 52enne

VERSA ACIDO NELLA BOTTIGLIETTA DEL COLLEGA : ARRESTATA/ Milano - ultime notizie : molestie ad un'altra dipendente : Milano, ACIDO NELLA BOTTIGLIETTA del COLLEGA: ARRESTATA donna di 52 anni dipendente Eni. Lei nega ogni accusa, in precedenza lo aveva molestato telefonicamente.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:36:00 GMT)

Milano - versa acido nella bottiglia d’acqua del collega : arrestata : Milano, versa acido nella bottiglia d’acqua del collega: arrestata Quando l'uomo ha bevuto, ha avvertito un bruciore fortissimo in bocca ed è stato portato in ospedale: per lui tre giorni di prognosi. La donna deve rispondere anche di atti persecutori nei confronti di un’altra dipendente Parole chiave: ...

Veracini e Porpora : due anniversari a confronto L'Arte dell'Arco - Federico Guglielmo - violino - Milano Post : Un concentrato della selezione raffinata di gusto e scienza compositiva, che non andrà disgiunto dalla ricchezza di esperienze internazionali che i compositori italiani come i due oggi celebrati ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il governo lascia fare al Coni : decisione tra Milano - Torino e Cortina. Graz si ritira - avversario in meno per l’Italia : Il governo Italiano ha deciso di non pronunciarsi su quale sia la città migliore da candidare per ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Da Palazzo Chigi, infatti, arriva la scelta di lasciare la decisione in mano al Coni ma, secondo le prime informazioni che arrivano da Palazzo Chigi, il Presidente Giuseppe Conte e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti avrebbero elaborato un decalogo di principi che hanno poi ...

Milano Pride 2018 – La lattina di Coca Cola celebra l’amore universale : lattina arcobaleno al Milano Pride 2018. Un’esclusiva edizione limitata di Coca-Cola per celebrare l’amore universale Per celebrare il mese del Pride, Coca-Cola lancia un’edizione speciale della sua lattina, dedicata al sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione: l’amore, quello in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette. Il logo Coca-Cola lascia ...