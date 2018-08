Milano | due chili di droga in casa | arrestati due fratelli

Milano : in due con scusa informazioni stradali rubano marsupio - arrestati : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Con la scusa di chiedere informazioni a un automobilista, gli hanno sottratto un marsupio contenente 300 euro in contanti e un telefono cellulare. E' accaduto ieri sera a Milano a due giovani che sono stati arrestati. Intorno alle 18, i due, un 32enne e un 22enne, entra

Milano : tentata estorsione - due arresti in Stazione Centrale : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato in Stazione Centrale a Milano due persone per tentata estorsione. I due, un cittadino algerino di 38 anni e un libico di 61 anni, hanno proposto a un uomo, un cittadino libico, di pagare 1.500 euro per riavere i documenti che gli erano stati ruba

Due nuovi casi di virus West Nile a Milano e provincia : Si espande il virus del West Nile in Lombardia. Il primo caso riguarda un uomo di 63 anni, residente a Milano e ricoverato presso il Policlinico. Il secondo caso a Inveruno dove la persona colpita è un 80enne Segui su affaritaliani.it

West Nile - l’Ats Milano : “Due nuovi casi” : Due nuovi casi di infezione da virus West Nile sono stati segnalati oggi, lunedì 27 agosto, all’Ats Città metropolitana di Milano. A darne notizia è la stessa Agenzia di tutela della Salute in una nota. I pazienti sono un 80enne residente a Inveruno, ricoverato all’ospedale di Legnano con “quadro clinico neuroinvasivo”, e un 63enne residente a Milano e ricoverato al Policlinico del capoluogo lombardo. Per lui ...

Milano : falso allarme bomba in ditta trasporti - due operai denunciati : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Una telefonata, l'annuncio della presenza di un ordigno esplosivo all'interno del deposito e subito è scattato l'allarme bomba in una cooperativa di facchinaggio di Milano, che opera per la Dhl. Sul posto, immediatamente, sono intervenuti i carabinieri con squadre di ar

Milano - ubriaca nelle acque dell'Idroscalo : donna salvata da due carabinieri/ Ultime notizie : è in coma : Milano, ubriaca nelle acque dell'Idroscalo: donna salvata da due carabinieri. Ultime notizie: la 45enne peruviana si trova attualmente ricoverata in coma al San Raffaele(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Concerti in pineta. A Milano Marittima arie e duetti celebri nella magia della natura : 'Per la straordinaria brillante carriera che l'ha portata ad esibirsi nei maggiori teatri del mondo e a trasmettere la sua esperienza attraverso un'intensa attività didattica a nuove generazioni di ...

Milano. In due anni recuperati 175 alloggi per gli sfrattati : Sono 175 gli alloggi recuperati in diversi quartieri della città, con un investimento totalmente privato, da parte delle associazioni del

Milano - cede una grata in strada : anziano precipita per oltre due metri : Tragedia sfiorata questa mattina a Milano. Un uomo di 76 anni, ancora prima del sorgere del sole, stava tranquillamente passeggiando tra le strade deserte del città meneghina quando all"improvviso è precipitato per circa due metri al di sotto del livello del marciapiede a causa del cedimento di una grata.L"incidente è avvenuto intorno alle 6 in via Saponaro all'altezza del civico 50. Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della polizia ...

Milano - cade una grata per strada : anziano precipita due metri : Un anziano che a Milano stava camminando per strada, stamani all’alba, è precipitato due metri sotto il livello del marciapiede a causa, pare, del cedimento di una grata. L’uomo, di 76 anni è rimasto ferito ma non si troverebbe in pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle 6 in via Saponaro, all’altezza del civico 50. I soccorritori e i vigili del fuoco lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso alla clinica ...

Calciomercato - gli ultimi due giorni di trattative all’Hotel Melià di Milano : Il conto alla rovescia sta per scadere: gli ultimi pirotecnici colpi di mercato verranno registrati all’Hotel Melià L'articolo Calciomercato, gli ultimi due giorni di trattative all’Hotel Melià di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - inseguimento notturno sui tetti dopo il furto : arrestati due baby ladri di 16 e 17 anni : Ai militari è bastato vedere che uno di loro aveva buttato un oggetto a terra per immaginare che stava accadendo qualcosa di strano. Così, si sono fermati e hanno cercato di capire meglio, riuscendo a ...

Milano. Bando di assegnazione per due edifici : In gara due edifici – uno da ristrutturare, l’altro ancora a rustico – da recuperare e restituire al vivere cittadino.

Milano : tensione in moschea - due feriti in viale Jenner : Due uomini si sono presi a pugni e sono finiti in ospedale dopo una lite per il licenziamento di un imam. Intervento dei carabinieri. I cittadini della zona esasperati Segui su affaritaliani.it