Milan | Gattuso | Domani voglio rivedere i primi 55 minuti del San Paolo

Gattuso stana il Milan : "Mentalmente non siamo da prime quattro" : Il tecnico rossonero: "Voglio vedere il Milan della prima ora contro il Napoli, ma al primo errore spegniamo la luce"

Milan - Calhanoglu : “con Gattuso ho iniziato a giocare meglio”/ Ultime notizie - su Higuain : "ha grandi qualità" : Milan, Calhanoglu: “con Gattuso ho iniziato a giocare meglio”. Ultime notizie, il fantasista turco ha poi parlato del nuovo arrivo Gonzalo Higuain: "ha grandi qualità"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:22:00 GMT)

Serie A Milan - Calhanoglu : «Con l'arrivo di Gattuso ho iniziato a giocare meglio» : MilanO - Hakan Calhanoglu è pronto ad iniziare la sua seconda stagione con la maglia del Milan . Ecco un piccolo estratto della sua intervista al canale ufficiale del club rossonero, che uscirà ...

Milan - da Abate a Higuain : le prove anti-Roma di Gattuso : Secondo Sky Sport , Gattuso anche oggi ha provato Abate da terzino destro accanto a Caldara, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo Kessie, Biglia e Bonaventura mentre nel tridente torna Calhanoglu dalla squalifica ...

Kakà sbarca a Milano : "Speriamo che i risultati diano ragione a Gattuso" : Ricardo Kakà è sbarcato in Italia. L'ex pallone d'Oro arrivato nel pomeriggio a Milano incontrerà nelle prossime ore i dirigenti del Milan e venerdì sarà a San Siro per la sfida tra i rossoneri e la ...

Formazioni Milan-Roma - Gattuso pensa a due possibili cambi in difesa : Mancano tre giorni alla partita contro la Roma e Gattuso inizia a pensare alla possibile formazione che affronterà i giallorossi. Il tecnico milanista, in particolare, sarebbe rimasto deluso dalla prestazione offerta dalla propria squadra in fase difensiva e, per questo, potrebbero esserci ben due cambi nel reparto arretrato dei rossoneri. Il primo riguarda Mattia Caldara, che quasi certamente prenderà il posto di Musacchio e giocherà al ...

Milan - Gattuso cambia : rientra Calhanoglu - gioca Caldara - ma resta l'incognita Biglia : Il Milan deve superare il blackout del San Paolo e per trovare la prima vittoria, venerdì a San Siro con la Roma, Rino Gattuso ritroverà la fantasia di Calhanoglu. Il turco è mancato tantissimo contro ...

Milan : Gattuso furioso in allenamento - attacco ai giocatori : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan, ha tenuto a rapporto la squadra nell'allenamento di ieri, elencando i tanti errori della sfida del San Paolo e, come scrive il Corriere dello Sport , ...

Milan - durissimo confronto tra Gattuso e la squadra dopo la sconfitta contro il Napoli : il retroscena : A Rino Gattuso la sconfitta subita in rimonta contro il Napoli non deve essere andata proprio giù. Al termine dell’incontro con la squadra allenata da Ancelotti, infatti, il tecnico rossonero si sarebbe reso protagonista di una vera e propria sfuriata nei confronti dei suoi giocatori. A rivelarlo è Sky Sport, che ha parlato di clima rovente nello spogliatoio. Gattuso arrabbiato con la squadra: nel mirino Musacchio e il centrocampo ...

Milan - Gattuso : “non ripetere errori di Napoli” : “A Napoli siamo stati padroni del campo per quasi un’ora e li abbiamo messi in difficoltà. Poi, dopo il primo gol, abbiamo lasciato il campo e questo è il rammarico più grande. Ora dobbiamo preparare bene la partita contro la Roma, che è una squadra forte. Dovremo prendere le cose positive che si sono viste a Napoli e lavorare su quello che non ha funzionato”. Rino Gattuso, in un’intervista a Milan tv, chiede il ...

Milan - Gattuso : 'A Napoli abbiamo lasciato il campo - dobbiamo lavorare sulla mentalità' : In vantaggio di due reti dopo 50 minuti di gioco, il Milan ha soltanto accarezzato l'ipotesi di uscire dal San Paolo di Napoli con punti importanti all'esordio in Serie A. Niente da fare per la ...

Milan - Gattuso non si abbatte : “a Napoli abbiamo dimostrato personalità - ma va migliorata la mentalità” : L’allenatore del Milan è tornato a parlare del ko subito contro il Napoli, indicando gli errori commessi dai propri giocatori La sconfitta subita a Napoli continua a non andare giù a Gennaro Gattuso, l’allenatore rossonero è tornato a parlare del ko del San Paolo ai microfoni della tv ufficiale del club, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione della squadra. Spada/LaPresse L’ex Pisa ha salvato la ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Milan - oggi confronto Gattuso-giocatori dopo la sconfitta di Napoli : Sarà anche l'occasione per analizzare quanto fatto al San Paolo sabato sera, come riporta il Corriere dello Sport . Si parlerà degli errori commessi e a quali porre rimedio per il futuro. Non ci sono ...