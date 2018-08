Milan | Calhanoglu | “con Gattuso ho iniziato a giocare meglio” Ultime notizie | su

Milan -Roma - Calhanoglu sarà tra i titolari : ecco al posto di chi giocherà il turco : Riprendono i lavori del Milan in vista della delicata sfida di venerdì prossimo contro la Roma. Per la partita contro i giallorossi, Gattuso potrà contare nuovamente su Hakan Calhanoglu , che ha scontato la giornata di squalifica rimediata al termine dello scorso campionato di Serie A. Il 24enne turco sarà , quasi certamente, trai i titolari e dovrebbe prendere il posto di Fabio Borini, che ha comunque ben figurato nel match contro il Napoli. ...

Probabili formazioni / Napoli Milan : Meret e Calhanoglu - assenze pesanti. Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Milan : le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Al San Paolo interessante incrocio tra il maestro Ancelotti e l'ex allievo Gattuso(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:50:00 GMT)

Milan - Calhanoglu accoglie i nuovi : tutti in piscina dopo l'allenamento : Milan O - Metti un pomeriggio in piscina a casa Calhanoglu . dopo l'allenamento mattutino di oggi, il giocatore turco ha ospitato nella terrazza della sua abitazione 5 compagni: Mauri, Cutrone, Calabria ...

Napoli-Milan - Calhanoglu non ci sarà : Gattuso pensa alla mossa a sorpresa : Hakan Calhanoglu dovrà attendere ancora per il suo debutto stagionale. Il numero 10 del Milan non sarà a disposizione di mister Gattuso per la sfida contro il Napoli. Dopo il rinvio del match contro il Genoa, infatti, il centrocampista offensivo turco sconterà il suo turno di squalifica contro la squadra allenata da Ancelotti. Calhanoglu out contro il Napoli: Castillejo buttato nella mischia da Gattuso? Assenza pesante, dunque, per il tecnico ...