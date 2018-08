Migranti | Salvini | da Francia 40 mila respingimenti | Macron taccia

Migranti - Salvini : "40mila respinti dalla Francia - Macron taccia" : Il vicepremier attacca il presidente francese: "Abbia il buon gusto di tacere"

Migranti DICIOTTI : "VENDUTI E SUBITO TORTURE"/ Sindaco Rocca di Papa sfida Salvini : "venga qui a parlare" : MIGRANTI alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il Sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi

Migranti - Macron replica a Salvini. "Sì - sono il suo avversario" : Botta e risposta. Il capo dell'Eliseo: "Francia nemica di nazionalismo e odio". Il vicepremier italiano: "Ma i sondaggi lo bocciano"

Migranti - nel mar Mediterraneo non c'è più nessuna nave delle Ong : Salvini esulta : "Abbiamo fatto più noi in tre mesi di governo che il Pd in 5 anni. Noi andiamo avanti, senza paura, non saranno inchieste o minacce a fermarci!". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, commentando la notizia che la Aquarius ha fatto rotta verso il porto di Marsiglia

OETTINGER AVVISA L'ITALIA - "PAGATE UE O SANZIONI"/ Ultime notizie Migranti - Di Maio e Salvini per ora tacciono : OETTINGER minaccia L'ITALIA "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt

Asse Italia - Ungheria sul tema Migranti. Salvini e Orban sfidano l'Ue : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non ha nascosto le "dissonanze", mentre ieri 28 agosto, il suo omologo ungherese Peter Szijjarto ha assicurato che "nella politica d'immigrazione dell'...

Diciotti - commissione Ue "Albania? Serve il consenso dei Migranti"/ Ultime notizie - l'Europa blocca Salvini : Diciotti, commissione Ue "Albania? Serve il consenso dei migranti". Ultime notizie, l'Europa blocca il patto del ministro dell'Interno Matteo Salvini con i vicini di casa

Diciotti - il pm chiede i nomi di tutti i Migranti : "Hanno diritto a costituirsi contro Salvini" : Gli atti arriveranno venerdì al tribunale dei ministri di Palermo. Il procuratore prepara l’atto d'accusa

Migranti - Macron : “Per Orban e Salvini sono il principale avversario? Hanno ragione” : Ieri “l’amico Viktor” Orban ha precisato che sia lui che Matteo Salvini, che l’ha invitato a Milano per un vertice in prefettura, sono entrambi “contro Macron” e intenzionati, come scrive Le Monde, a dare vita a “un asse contro l’immigrazione”. E il leader di En Marche, in visita in Danimarca, dà loro ragione. Fanno bene il premier ungherese e il vicepremier italiano, ha detto, a vederlo come ...

Migranti - Salvini : no lezioni da Macron : 14.05 "Il principale avversario di Macron, sondaggi alla mano, è il popolo francese. Anziché dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E la smetta di destabilizzare la Libia per interessi economici". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini, controreplica a Macron. Poi su Twitter: "In mare non è rimasta più nessuna Ong. Abbiamo fatto più noi in tre mesi di governo che il Pd ...

Migranti - Salvini : "Possono aprire inchieste - non retrocedo" : "Possono aprire inchieste e indagini ma non mi faranno assolutamente retrocedere e cambiare idea". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a margine ...

Don Massimo Biancalani - il prete amico dei Migranti dopo l'ingiunzione di chiusura : 'Salvini - tranquillo...' : Il centro d'accoglienza di don Massimo Biancalani dovrà chiudere, dopo la decisione della prefettura di Pistoia presa per motivi di sicurezza, praticamente assente in alcuni ambienti in cui erano ...

ORBAN - "SALVINI MIO EROE - INSIEME FERMIAMO I Migranti"/ Ultime notizie Milano - Sinistra "assassino e razzista" : Salvini-ORBAN, incontro a Milano: Ultime notizie, vertice in prefettura. M5s si smarca, Sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?

Migranti : Orlando - incontro Salvini-Orban? Positivo perché governo ha gettato maschera : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - L'incontro di ieri tra Matteo Salvini e il Presidente ungherese Orban "è un fatto Positivo perché getta la maschera dell'ambiguità". Lo ha detto all'Adnkronos Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, parlando del vertice a Milano. "Siamo in presenza di quella destra estrem