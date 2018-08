Migranti | Trenta | su Sophia l' Ue si gioca l' immagine

Migranti - il ministro Trenta chiede la modifica della missione Sophia : “Le navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Nell'ambito del vertice informale dei ministri della Difesa Ue, il ministro Trenta chiederà agli Stati membri di cambiare i principi che regolano lo sbarco dei Migranti salvati nel Mar Mediterraneo e, in particolare,chiederà l'introduzione della rotazione dei porti di sbarco dei Migranti soccorsi in mare, lo sganciamento del paese di approdo dal criterio geografico di vicinanza e una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti ...

Migranti - Trenta a Vienna per modificare la missione Sophia. La proposta : “Navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Tre punti per cambiare la missione Sophia: rotazione dei porti, principio Sar e non geografico, una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti di tutti i Paesi. È la proposta di modifica che la ministra della Difesa Elisabetta Trenta si porta a Vienna, dove giovedì parteciperà a una riunione informale con i suoi colleghi dell’Unione europea. A esporre il piano messo a punto dall’Italia sono fonti interne allo stesso ...

Migranti - Trenta : “C’è il rischio che arrivino jihadisti - per questo dobbiamo aiutare la Libia” : Di ritorno dalla sua visita la ministra della Difesa ha spiegato perché per il governo italiano è necessario collaborare con un governo libico stabile: "L'immigrazione incontrollata ed il terrorismo sono facce della stessa medaglia: c'è il rischio che attraverso l'immigrazione incontrollata arrivino jihadisti".Continua a leggere

Migranti : Trenta a presidente Tunisia - lavorare insieme su flussi : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, chiede alla Tunisia collaborazione per il controllo dei flussi di Migranti. "L'Italia e la Tunisia condividono la medesima casa, il Mediterraneo, e dobbiamo continuare a lavorare insieme per la stabilità' della Regione, specie in riferimento ai flussi migratori verso le nostro coste, che per il governo che rappresento costituiscono una priorità", ha detto Trenta ...

Migranti - ministro Difesa Trenta oggi in visita a Tunisi : Roma, 23 lug., askanews, - oggi visita istituzionale del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in Tunisia, invitata dalle autorità Tunisine. Trenta incontrerà in mattinata il presidente della ...

Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati

Migranti : Trenta - Italia ha chiamato Europa ha risposto - bene governo : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “L’Italia ha chiamato, l’Europa ha risposto, grazie all’intraprendente azione del governo. Questo è il vero spirito europeo”. Lo scrive la ministra della Difesa Elisabetta Trenta su Facebook, dove riporta l’incontro di ieri con l’ambasciatore francesce che l’ha informata della decisione di Parigi di accogliere 50 dei Migranti a bordo delle navi a largo di ...

Migranti : Centinaio - Trenta parla a titolo personale : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Le missioni internazionali sono di competenza della Difesa, ma quando si parla di gestione dell’immigrazione, quello che stanno facendo il presidente del Consiglio insieme al ministro dell’Interno, diventa un’opinione personale”. Lo ha detto ad Agorà Estate, su Rai3, il ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio, rispondendo a chi chiedeva una sua ...

Migranti - polizia a bordo della Diciotti : dirottatori arrestati?/ Ultime notizie - Trenta : "Porti vanno aperti" : La nave Diciotti con a bordo 67 Migranti verso il porto di Trapani: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti dirottatori". Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:07:00 GMT)