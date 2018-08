Migranti | Trenta | “missione Sophia | porte chiuse Ue” “Delusa da Europa” | Salvini

Migranti - Trenta propone la rotazione dei porti ma la Ue dice 'no' : Nel suo intervento alla riunione Ue, Trenta ha sottolineato: 'Nel 2015 ci siamo assunti la responsabilità politica di far nascere' la missione Sophia. 'Allora si riteneva che l'azione in acque extra-...

Vertice Migranti a Vienna - Trenta : 'Delusa - l'Europa non c'è' : "Mi sento delusa, ho visto che l'Europa non c'è, non è presente". Questo il commento del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in conferenza stampa al termine della ministeriale a Vienna, ...

Migranti - il vertice di Vienna è andato male Trenta : "Sono delusa - l'Europa non c'è : "Oggi mi sento delusa perché hovisto che l'Europa non c'è, ma sono fiduciosa" ha detto' il ministroElisabetta Trenta, al termine della riunione Difesa Ue. "Dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta è internazionale ma poi gli oneri ricadono solo su un Paese", ha detto Salvini.

Migranti - il ministro Trenta : "Sulla missione Sophia si gioca l'immagine dell'Europa" : "Nel 2015 ci siamo assunti laresponsabilità politica di far nascere" la missione Sophia - ha ricordato il ministro della Difesa - ."Allora si riteneva che l'azione in acque extra-territorialisarebbe stata solo una prima fase. Le cose in Libia sono andatediversamente e la presenza di Sophia dura ormai da tre anni".

Migranti : Trenta - su Sophia l'Ue si gioca l'immagine : "Per certi versi Sophia dimostra che l'Europa sa essere un security provider, ma penso che su Sophia si giochi l'immagine dell'Europa". Così la ministra della Difesa nel suo discorso alla riunione Difesa Ue, in cui ha chiesto condivisione degli oneri, illustrando la proposta italiana per le modifiche delle regole della missione Sophia. "Siamo aperti a tutti i suggerimenti, che riflettano il concetto ...

Migranti - il ministro Trenta chiede la modifica della missione Sophia : “Le navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Nell'ambito del vertice informale dei ministri della Difesa Ue, il ministro Trenta chiederà agli Stati membri di cambiare i principi che regolano lo sbarco dei Migranti salvati nel Mar Mediterraneo e, in particolare,chiederà l'introduzione della rotazione dei porti di sbarco dei Migranti soccorsi in mare, lo sganciamento del paese di approdo dal criterio geografico di vicinanza e una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti ...

Migranti - Trenta a Vienna per modificare la missione Sophia. La proposta : “Navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Tre punti per cambiare la missione Sophia: rotazione dei porti, principio Sar e non geografico, una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti di tutti i Paesi. È la proposta di modifica che la ministra della Difesa Elisabetta Trenta si porta a Vienna, dove giovedì parteciperà a una riunione informale con i suoi colleghi dell’Unione europea. A esporre il piano messo a punto dall’Italia sono fonti interne allo stesso ...

Migranti - Trenta : regolamentare flussi - rischio arrivino jihadisti : Migranti, Trenta: regolamentare flussi, rischio arrivino jihadisti Migranti, Trenta: regolamentare flussi, rischio arrivino jihadisti Continua a leggere L'articolo Migranti, Trenta: regolamentare flussi, rischio arrivino jihadisti proviene da NewsGo.

Migranti - Trenta : c'è rischio jihadisti : 22.55 "Oggi ho incontrato il Governo legittimato dall'Onu ma serve un processo inclusivo.Significa che per arrivare alla stabilizzazione della Libia tutti i soggetti devono entrare nel processo". Più avanti cercherò di vedere anche il generale Haftar". Lo dice il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta al rientro dalla sua missiione a Tripoli. Per il ministro c'è il rischio che con gli immigrati arrivino jihadisti. Per questo motivo, "daremo ...

Migranti - Trenta : “C’è il rischio che arrivino jihadisti - per questo dobbiamo aiutare la Libia” : Di ritorno dalla sua visita la ministra della Difesa ha spiegato perché per il governo italiano è necessario collaborare con un governo libico stabile: "L'immigrazione incontrollata ed il terrorismo sono facce della stessa medaglia: c'è il rischio che attraverso l'immigrazione incontrollata arrivino jihadisti".Continua a leggere

Migranti : Trenta a presidente Tunisia - lavorare insieme su flussi : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, chiede alla Tunisia collaborazione per il controllo dei flussi di Migranti. "L'Italia e la Tunisia condividono la medesima casa, il Mediterraneo, e dobbiamo continuare a lavorare insieme per la stabilità' della Regione, specie in riferimento ai flussi migratori verso le nostro coste, che per il governo che rappresento costituiscono una priorità", ha detto Trenta ...