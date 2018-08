Migranti | testimone | lo scafista gettò la bussola in mare

La Libia pretende mano libera : nessun testimone scomodo nei centri per Migranti : Niente testimoni scomodi. O mani completamente libere o non se ne fa niente. Formalmente, è una questione di sovranità nazionale. Nella sostanza, in quei centri di accoglienza/identificazione, l'unico controllo deve essere libico.Incrociando fonti diplomatiche a Roma e osservatori indipendenti a Tripoli, HuffPost può fornire una chiave d'interpretazione molto concreta alle parole del vice presidente libico Ahmed Maiteeq, ...