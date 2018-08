Migranti | Salvini contro i pm | Ricatto all' Ue? Rivendico quel reato

Migranti - Salvini : "Se scappi da guerra non scegli il villaggio vacanze" : "I Migranti non devono dare l'assenso per la loro destinazione, questo mi pare un concetto bizzarro. Se scappi da una guerra non ti scegli il villaggio vacanze. Se Bruxelles condividerà la nostra ...

Migranti DICIOTTI - NUOVE ACCUSE A SALVINI : "MEDAGLIE PER ME"/ Ultime notizie : convalidati arresti 4 scafisti : DICIOTTI, pm chiede i nomi dei MIGRANTI "ostaggi" sulla nave: saranno parte offesa contro SALVINI. Ultime notizie e accoglienza: Procura Agrigento, "si aggrava posizione del Ministro"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Migranti - i ministri della Difesa Ue respingono la proposta dell’Italia. Salvini : “Faremo da soli” : "Di fronte alla proposta sulla modifica ho trovato porte aperte, ma anche chiuse. Questo tema per noi è molto importante, crediamo che qualcosa possa ancora cambiare domani. Mi sento delusa, ho visto che l’Europa non c’è, non è presente”, ha dichiarato il ministro Trenta al termine della prima riunione con i ministri della Difesa europei.Continua a leggere

MISSIONE SOPHIA - “NO” UE A PROPOSTA TRENTA/ Migranti - Salvini “facciamo da soli” : Mogherini “non smantellare” : Migranti, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:55:00 GMT)

Migranti - Trenta : “missione Sophia - porte chiuse Ue”/ “Delusa da Europa” : Salvini - “valutiamo se continuare” : Migranti, riunione a Vienna su missione Sophia: Trenta “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Migranti - Salvini : UE quasi finito bonus "no" - poi faremo da soli : Roma, 30 ago., askanews, - Sulla gestione dell'emergenza Migranti "stiamo facendo un sacco di proposte all'Europa: per il momento stiamo raccogliendo una sequela infinita di no, da Macron e dagli ...

Migranti - Salvini : UE quasi finito bonus 'no' - poi faremo da soli : Roma, 30 ago., askanews, - Sulla gestione dell'emergenza Migranti 'stiamo facendo un sacco di proposte all'Europa: per il momento stiamo raccogliendo una sequela infinita di no, da Macron e dagli ...

Migranti - scontro Francia-Italia - Macron : “Salvini e Orban vogliono spaccare l’Ue” : "Noto che c'è in Europa una vera linea di frattura tra progressisti e nazionalisti e che questi vogliono spaccare la Ue. Non l'ho messa in evidenza io questa frattura, ma Viktor Orbán e Matteo Salvini, spiegando chi era il loro nemico", ha dicharato stamane il presidente francese Emmanuel Macron.Continua a leggere

Salvini a Macron : “ipocrita chiacchierone - ha respinto 40mila Migranti”/ “No lezioni solidarietà all’Italia” : Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra anti Governo: Ministro, «la Francia ha respinto 40mila migranti.."(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Migranti : Salvini - con altri "no" valuteremo uscita da missione Sophia : "La missione navale Sophia ha un bel nome ma spesso non bellissimi risultati. Ho chiesto di condividere i porti di sbarco. Se anche a fronte di questo nuova richiesta otterremo un "no" dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta "è internazionale ma di fatto è tutta a carico di 60 milioni di italiani e di un solo Paese". Così il ministro ...

Migranti : Salvini - se altri "no" valuteremo uscita da missione Sophia : "La missione navale Sophia ha un bel nome ma spesso non bellissimi risultati. Ho chiesto di condividere i porti di sbarco. Se anche a fronte di questo nuova richiesta otterremo un "no" dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta "è internazionale ma di fatto è tutta a carico di 60 milioni di italiani e di un solo Paese". Così il ministro ...

Migranti - Salvini : 'Chiamato io CEI'. Replica : 'Offerta nostra' : Roma, 30 ago., askanews, - Affidare i 100 Migranti della Diciotti alla struttura 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa e poi alle Diocesi italiane 'è stato come costruire un ponte: non è questione di chi ...

Diciotti - Migranti no in Albania - Salvini attacca l'Ue : "È un villaggio vacanze?" : Dopo la mancata solidarietà dell'Europa sulla redistribuzione dei migranti della nave Diciotti , l'Italia ha guardato altrove . Sul podio ci sono finiti Albania, Irlanda e la Chiesa italiana che si ...

Migranti - Salvini : "L'ipocrita Macron taccia - la Francia ne ha respinti più di 48mila" : Sui Migranti Macron deve "tacere" perché la Francia da inizio 2017 ne ha respinto "più di 48mila" alle frontiere con l'Italia. Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente della Repubblica francese che ieri aveva detto di sentirsi fiero di essere considerato il primo oppositore in Europa di governi come quello italiano e quello ungherese. Macron: 'Salvini e Orbán? Hanno ragione: sono io il loro ...