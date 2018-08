Migranti | Salvini | Cei? L' ho chiamata io

Migranti : inchiesta nave Diciotti - si aggrava posizione Salvini : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Si aggrava la posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave 'Diciotti' della Guardia costiera. Oltre ai reati, già contestati, di sequestro di persona, arresto illegale e

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

Salvini a Macron : 'La Francia ha respinto 40mila Migranti. Taccia' - : Ancora scontro tra il vicepremier e il capo dell'Eliseo. Il leader della Lega attacca su Facebook: "Al posto di dare lezioni agli altri inviterei l'ipocrita presidente francese a riaprire i confini e ...

Salvini : con oltre 48.000 Migranti respinti Macron deve tacere : Roma, 30 ago., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente francese Emmanuel Macron sul tema dei migranti. 'Più di 40.000 respingimenti alle frontiere francesi ...

Salvini : 'Più di 40mila Migranti respinti alla frontiera francese - Macron taccia' : Il vicepremier attacca il presidente francese: 'Altro che solidarietà e accoglienza. Non accettiamo lezioni da lui' - Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, oggi attacca il presidente francese ...

Salvini : con oltre 48.000 Migranti respinti Macron deve tacere : Roma, 30 ago., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente francese Emmanuel Macron sul tema dei migranti."Più di 40.000 respingimenti alle frontiere francesi ...

Migranti - Salvini attacca Macron : «Taccia - ne ha respinti 40mila» : L'Ue non arretra di un millimetro dalla linea rossa tracciata davanti alle minacce di Roma, e lancia un nuovo altolà: le regole si rispettano e i contributi al bilancio europeo si versano,...

Migranti - Salvini attacca Macron : 'Taccia - ne ha respinti 40mila' : 'Se dicono che in Francia c'è il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci conviene', allora Salvini e Orban 'hanno ragione', ha reagito Macron. Ma '...

Migranti - Macron : “Sono io l’anti-Salvini”. Il ministro : “Ipocrita - riapra i confini invece di respingere donne e bambini” : L’anti-Salvini c’est moi, assicura Emmanuel Macron. Ma che il presidente della Repubblica francese possa essere l’argine alla carica di sovranisti e populisti a 9 mesi dalle elezioni europee sembra poco probabile, per non dire che non lo pensa solo lui. La risposta al capo di Stato francese, ai minimi di popolarità in una sfida al ribasso con gli ultimi anni del suo predecessore François Hollande, arriva oggi dal ministro ...

Macron-Salvini - scontro sulla Ue Il vicepremier attacca sui Migranti : 'La Francia ne ha respinti 40mila' : 'Se dicono che in Francia c'è il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci conviene', allora Salvini e Orban 'hanno ragione', ha reagito Macron. Ma '...

Migranti : Salvini - da Francia 40 mila respingimenti - Macron taccia : "Piu' di 40.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani". Ad affermarlo e' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Migranti DICIOTTI : “VENDUTI E SUBITO TORTURE“/ Sindaco Rocca di Papa sfida Salvini : “venga qui a parlare” : MIGRANTI alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il Sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Migranti - Macron replica a Salvini. "Sì - sono il suo avversario" : Botta e risposta. Il capo dell'Eliseo: "Francia nemica di nazionalismo e odio". Il vicepremier italiano: "Ma i sondaggi lo bocciano"

Migranti - nel mar Mediterraneo non c'è più nessuna nave delle Ong : Salvini esulta : "Abbiamo fatto più noi in tre mesi di governo che il Pd in 5 anni. Noi andiamo avanti, senza paura, non saranno inchieste o minacce a fermarci!". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, commentando la notizia che la Aquarius ha fatto rotta verso il porto di Marsiglia