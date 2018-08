Migranti - P.Chigi : punto prossimi giorni : 15.55 Fonti di Palazzo Chigi precisano che sono totalmente destituite di fondamento le parole attribuite dal quotidiano Repubblica al premier Conte. In merito al presunto "vertice di governo segreto" con il sottosegretario Giorgetti, come riportato anche su altri giornali, si è trattato -spiegano- di un semplice incontro, chiesto da Giorgetti. "Si è parlato di immigrazione, tema sul quale - fanno sapere le stesse fonti la prossima settimana il ...

Migranti - P.Chigi : settimana prossima punto - da media fantasie : Roma, 30 ago., askanews, - Sono "totalmente destituite di fondamento" le parole attribuite dal quotidiano Repubblica al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito al presunto "vertice di ...

Migranti - autorizzato sbarco a Pozzallo. Fonti Chigi : per la prima volta arrivano in Europa : Roma, 16 lug., askanews, - È stato autorizzato nella notte lo sbarco nel porto siciliano di Pozzallo dei 450 Migranti a bordo delle due imbarcazioni della Guardia di finanza e di Frontex ferme in rada.

Migranti - autorizzato l’attracco a Pozzallo : sbarco terminato. Palazzo Chigi : ‘Arrivano in Ue’. Salvini : ‘Vittoria politica’ : Anche i 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzano ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da ...

Migranti - Palazzo Chigi : anche Spagna e Portogallo accoglieranno 50 persone : Dopo Francia e Malta, oggi anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 Migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È quanto si apprende da fonti di governo che considerano "un successo" la reazione dei Paesi Ue alle richieste dell'esecutivo italiano. In serata poi un tweet dove il premier aggiunge: "anche la Spagna e il ...

Migranti : fonti Chigi - da Italia no disponibilità su ‘secondary movements’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Da parte dell’Italia non è stata data alcuna disponibilità ad accettare i secondary movements provenienti dalla Germania, ovvero il ricollocamento dei Migranti dai vari Stati Ue allo Stato in cui sono sbarcati. E’ quanto trapela da fonti di Palazzo Chigi, alla luce della decisione della Germania di accettare 50 dei 450 Migranti che sono su due navi militari al largo di Pozzallo.“D’ora in ...

Migranti : P. Chigi - Germania ne accoglierà 50 - cooperazione in materia asilo : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Il governo italiano e quello tedesco “hanno concordato che la Germania accoglierà 50 dei 450 Migranti diretti in Italia e trasbordati su due navi militari. La disponibilità della Germania rientra in un’ottica di futura cooperazione bilaterale in materia di asilo”. E’ quanto conferma una nota ufficiale di Palazzo Chigi. L'articolo Migranti: P. Chigi, Germania ne accoglierà 50, ...

Migranti - Palazzo Chigi : anche la Germania accoglierà 50 persone : Dopo Francia e Malta, oggi anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 Migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È ...

**Migranti : p. Chigi - tutti identificati su Diciotti - accertamenti in prossimi giorni** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Sono state completate le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato. Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti, a cura della Polizia di Stato, con assunzione delle informazioni testimoniali di tutte le persone che sono state trasportate. Gli esiti delle ulteriori ...

Vertice Conte-Salvini sui Migranti/ Ultime notizie - "col Premier linea comune" : P.Chigi 'contiene' il Viminale : Vertice Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. "Col Premier linea comune, unica voce con Palazzo Chigi'.

Migranti : Conte convoca vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio : Si terrà un nuovo vertice di governo sul tema immigrazione, nel pomeriggio, a Palazzo Chigi. convocati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vi parteciperanno i ministri di Interno, Difesa ed Esteri, Matteo Salvini, Elisabetta Trenta ed Enzo Moavero Milanesi.