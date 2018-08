Migranti - Macron : “Sono io l’anti-Salvini”. Il ministro : “Ipocrita - riapra i confini invece di respingere donne e bambini” : L’anti-Salvini c’est moi, assicura Emmanuel Macron. Ma che il presidente della Repubblica francese possa essere l’argine alla carica di sovranisti e populisti a 9 mesi dalle elezioni europee sembra poco probabile, per non dire che non lo pensa solo lui. La risposta al capo di Stato francese, ai minimi di popolarità in una sfida al ribasso con gli ultimi anni del suo predecessore François Hollande, arriva oggi dal ministro ...

Migranti - Ministro Trenta a Vienna pronta a lanciare la proposta di modifica del porto di sbarco : Ancora la questione Migranti in primo piano. Dopo il nulla di fatto da parte di Bruxelles sulla questione immigrazione , il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta , oggi 30 agosto, sarà a Vienna per ...

Chi è Viktor Orban - il primo ministro ungherese che ai Migranti non dà neanche da mangiare : Viktor Orban, il premier ungherese, con cui si incontra il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nazionalista, ferreo oppositore dell'immigrazione, Orban è diventato il punto di riferimento dei partiti populisti europei. Al suo terzo mandato consecutivo a capo del governo, continua a sfidare le regole europee in tema di accoglienza convinto che l'immigrazione sia una minaccia alla cultura ungherese.Continua a leggere

DI MAIO : “REDDITO DI CITTADINANZA NEL 2019”/ Migranti e Ue - ministro M5s : "Fico? esecutivo sincero" : Luigi Di MAIO a tutto campo: "reddito di CITTADINANZA a tutti nel 2019, come la flat tax". Vicepremier M5s sfida l'Ue, "pronti a violare tetto 3% deficit": il punto su Autostrade e Migranti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Migranti sbarcano in Australia dopo 4 anni/ Ministro dell’interno : “Li rispediremo al loro paese d’origine” : Migranti sbarcano in Australia dopo 4 anni. Ministro dell’interno: “Li rispediremo al loro paese d’origine”. Un gruppo di vietnamiti ha tentato di violare le coste Australiane(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:01:00 GMT)

Italia : Migranti; indagato ministro dell'interno Salvini

Diciotti - sbarcano solo in 12. Ministro Moavero : “Albania accoglierà 20 Migranti” : Il Ministro degli Esteri Moavero ha annunciato che l'Albania accoglierà 20 migranti della nave Diciotti: "Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia", scrive. 5 donne, tra i 17 profughi segnalati per le condizioni mediche a rischio, si sono rifiutate di scendere per rimanere a bordo con i familiari.Continua a leggere

Diciotti - Martina attacca Salvini : "Ministro chiacchierone : Migranti sono ostaggi" : Maurizio Martina ieri sera, polo bianca e barba incolta, era ospite di In Onda su La7. E per spiegare le sue ragioni sul caso Diciotti, è andato proprio a Catania sul molo dove è atraccata l'imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo i migranti recuperati in zona Sar di Malta nel Mar Mediterraneo. Dal molo di Levante Martina ha definito la vicenda della nave Diciotti "una vergogna di Stato" che dimostra "l'incapacità del governo". ...

Salvini-Saviano - scontro sui Migranti. Il ministro : 'Tornano le sue fesserie' : 'Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere', aggiunge Saviano. La nave Diciotti è ...

Il ministro ama la miss : costretto a dimettersi il paladino antiMigranti ` : Lui populista e xenofobo. Lei bellissima immigrata e rifugiata politica. Nei giorni scorsi la storia di Per Sandberg, ex ministro della pesca norvegese, ha fatto il giro del mondo. La love story con...

Norvegia - ministro anti-Migranti si innamora della rifugiata ex Miss Iran/ Lo xenofobo Sandberg si è dimesso : ministro per la Pesca in Norvegia si dimette dopo viaggio in Iran con la compagna ex Miss e rifugiata: Per Sandberg, xenofobo anti-migranti, ha "cambiato" le sue idee politiche(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:23:00 GMT)

Il Ministro Moavero a Marcinelle : 'Anche gli italiani furono Migranti' : Il Ministro degli esteri italiano Enzo Moavero Milanesi ha presenziato ieri alla cerimonia per ricordare la tragedia di Marcinelle, in cui perirono, a causa di un incidente in miniera, 262 lavoratori, tra i quali vi erano oltre 130 minatori italiani, che erano emigrati in Belgio in cerca di lavoro e di una vita più soddisfacente. Moavero ha approfittato dell'occasione fornita dalle celebrazioni del disastro di Marcinelle per paragonare la ...

Perché la Lega ha attaccato il ministro Moavero sui Migranti : Il paragone degli emigrati italiani del secolo scorso con i migranti che sbarcano sulle nostre coste, ispirato al ministro degli Esteri dall’anniversario della strage di Marcinelle, spacca il governo. Quel parallelismo è giudicato offensivo dalla Lega che ribatte con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: "Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente ...

Migranti - la Lega contro il ministro Moavero : irrispettoso paragonare italiani e clandestini : Tutto è partito dai 262 rintocchi della campana Maria Mater Orphanorum che ricordano al mondo il disastro avvenuto nella cittadina in Belgio, l'8 agosto 1956: 262 minatori, tra cui 136 italiani, ...