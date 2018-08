Migranti | Italia all' assalto della missione Sophia Ma il testo si può cambiare?

Migranti - Moavero : Italia non si sottrae - altri siano solidali : Infine bisogna che vi sia una "sostenibile politica" per gestire coloro che arrivano alla fine del viaggio verso l'Europa. "Tutte queste azioni - ha precisato il ministro - possono essere, nella ...

Migranti - i ministri della Difesa Ue respingono la proposta dell’Italia. Salvini : “Faremo da soli” : "Di fronte alla proposta sulla modifica ho trovato porte aperte, ma anche chiuse. Questo tema per noi è molto importante, crediamo che qualcosa possa ancora cambiare domani. Mi sento delusa, ho visto che l’Europa non c’è, non è presente”, ha dichiarato il ministro Trenta al termine della prima riunione con i ministri della Difesa europei.Continua a leggere

Migranti - scontro Francia-Italia - Macron : “Salvini e Orban vogliono spaccare l’Ue” : "Noto che c'è in Europa una vera linea di frattura tra progressisti e nazionalisti e che questi vogliono spaccare la Ue. Non l'ho messa in evidenza io questa frattura, ma Viktor Orbán e Matteo Salvini, spiegando chi era il loro nemico", ha dicharato stamane il presidente francese Emmanuel Macron.Continua a leggere

Migranti - l'Italia chiede la rotazione dei porti fra i Paesi UE : l'Italia torna alla carica con l'Europa sulla questione Migranti. Alla riunione informale dei ministri della Difesa Ue, oggi a Vienna, la ministra Elisabetta Trenta proporrà di cambiare le regole ...

Salvini a Macron : “ipocrita chiacchierone - ha respinto 40mila Migranti”/ “No lezioni solidarietà all’Italia” : Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra anti Governo: Ministro, «la Francia ha respinto 40mila migranti.."(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:27:00 GMT)

L'Italia ha molti amici tra i sovranisti europei - ma i Migranti se li deve tenere : Cordialità, franchezza, parlar diretto: parole che in diplomazia possono indicare sia la piena sintonia, sia la tensione al limite del litigio. Schiettezza c’è tra Matteo Salvini e Viktor Orban, che si incontrano a Milano tra le proteste della sinistra cui il leader leghista risponde con atteggiamento di sufficienza. Schiettezza c’è anche tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier ceco Andrej ...

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

Migranti - il ministro Trenta chiede la modifica della missione Sophia : “Le navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Nell'ambito del vertice informale dei ministri della Difesa Ue, il ministro Trenta chiederà agli Stati membri di cambiare i principi che regolano lo sbarco dei Migranti salvati nel Mar Mediterraneo e, in particolare,chiederà l'introduzione della rotazione dei porti di sbarco dei Migranti soccorsi in mare, lo sganciamento del paese di approdo dal criterio geografico di vicinanza e una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti ...

UE - ULTIMATUM ALL'ITALIA SE NON VERSERA' I CONTRIBUTI/ Di Maio - gli ipocriti e il nodo dei Migranti : Oettinger minaccia l'Italia "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:35:00 GMT)

Rocca di Papa - Unhcr : Italia sia orgogliosa dei Migranti accolti : Rocca di Papa, askanews, - "L'Italia dovrebbe essere orgogliosa del fatto che i rifugiati siano accolti qui", lo ha detto Carlotta Sami dell'Unhcr, uscendo dal Centro di accoglienza "Un mondo migliore"...

##Migranti a Rocca di Papa - 'in pochi vogliono restare in Italia' : Rocca di Papa, Roma,, 29 ago., askanews, - Ancora non hanno capito che cosa è successo sulla nave Diciotti, perché dopo essere stati salvati in mare, hanno aspettato cinque giorni sul molo di Catania, ...

Migranti - Trenta a Vienna per modificare la missione Sophia. La proposta : “Navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Tre punti per cambiare la missione Sophia: rotazione dei porti, principio Sar e non geografico, una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti di tutti i Paesi. È la proposta di modifica che la ministra della Difesa Elisabetta Trenta si porta a Vienna, dove giovedì parteciperà a una riunione informale con i suoi colleghi dell’Unione europea. A esporre il piano messo a punto dall’Italia sono fonti interne allo stesso ...

OETTINGER AVVISA L'ITALIA - "PAGATE UE O SANZIONI"/ Ultime notizie Migranti - Di Maio e Salvini per ora tacciono : OETTINGER minaccia L'ITALIA "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:39:00 GMT)

Vertice Ue sui Migranti - l'Italia proporrà rotazione porti di sbarco : Alla riunione informale dei ministri della Difesa Ue, giovedì a Vienna, l'Italia proporrà di modificare la normativa Ue sulla gestione degli sbarchi dei migranti. Il ministro Elisabetta Trenta punterà ...