Migranti | i ministri della Difesa Ue respingono la proposta dell’Italia Salvini | “Faremo

Giuseppe Conte - presidente del Consiglio dei ministri - : 'Sta per iniziare lo sbarco dei Migranti che sono a bordo della nave Diciotti - ... : Il primo ministro italiano, avvocato Giuseppe Conte , in una nota su Facebook specifica : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti , ancorata nel porto di Trapani. ...

Migranti : Polizia a bordo della Diociotti - Migranti a rischio arresto. Oggi vertice dei ministri dell'interno a Innsbruck : Attesa al porto di Trapani l'unità della Guardia costiera con 67 migranti . In corso le operazioni per identificare gli autori delle presunte minacce all'equipaggio -

Migranti - è scontro tra i ministri Salvini e Trenta : Improvviso scontro tra il ministero della Difesa e quello dell'Interno in materia di Migranti. "Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni. Ciò che va cambiato sono le regole di ingaggio della missione e per farlo occorre farlo nelle sede competenti, non a Innsbruck", dove tra pochi giorni si terrà ilil vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione europea. A dirlo, come riportano le agenzie di stampa, sono fonti ...