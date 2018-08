Migranti | è scontro Salvini – Macron Il ministro dell’Interno | “Oltre 48mila

Migranti - scontro Italia-Ue sulla Diciotti : Dopo il nulla di fatto dalla riunione di Bruxelles su una soluzione del caso, Di Maio e Salvini minacciano di non pagare la quota all'Ue, ma la risposta comunitaria è durissima: 'Così non si va da ...

Migranti - Mattarella cauto. Evitare crisi e scontro istituzioni : Roma, 23 ago., askanews, - Quirinale impenetrabile in queste ore. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , investito nuovamente - suo malgrado - dalla vicenda Migranti , non interviene ...

Diciotti - scontro Salvini-Fico : " Migranti restano a bordo"/ Ultime notizie - minori sbarcati "come scheletrini" : Nave Diciotti , Ultime notizie : scontro Salvini-Fico , 'migranti restano a bordo'. Operatrice Ong sui minori sbarcati : 'sono come scheletrini'.

Malta - nave militare salva 100 Migranti : 2 i morti/ Scontro con Salvini : “Italia non prese sua quota Lifeline” : Malta , nave militare salva 100 migranti : morti due naufraghi, le ultime notizie. Scontro con Salvini e il Governo italiano. "non hanno mai preso la loro quota di Lifeline"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:21:00 GMT)

Salvini-Saviano - scontro sui Migranti. Il ministro : 'Tornano le sue fesserie' : 'Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere', aggiunge Saviano. La nave Diciotti è ...