Migranti | domani 30 via da Rocca di Papa

Migranti : inchiesta Diciotti - domani gli atti da Procura Agrigento ai pm di Palermo : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Verranno inviati domani dalla Procura di Agrigento ai pm di Palermo, come apprende l'Adnkronos, gli atti del fascicolo contenente l'iscrizione nel registro degli indagati del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi. I

Migranti : inchiesta Diciotti - domani gli atti da Procura Agrigento ai pm di Palermo (2) : (AdnKronos) - I rapporti, i referti e le denunce per i reati ministeriali sono trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio, il quale, senza compiere nessun tipo di indagine, entro 15 giorni deve trasmettere gl

Laura Boldrini - oltre la follia : 'Salvini popolare come i dittatori. Oggi i Migranti - domani...' : Reduce dalla visita di cortesia alla nave Diciotti, tra i migranti, una ritrovata vetrina politica per l'ex presidenta della Camera caduta nel dimenticatoio al 4 marzo, la deputata di LeU riversa sul ...

Migranti - pm di Agrigento domani a Roma per sentire funzionari del Viminale : Il magistrato è titolare dell'inchiesta sulla vicenda della nave Diciotti ferma nel porto di Catania

Migranti : sit-in Legambiente Sicilia domani a Catania - liberare ostaggi : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - Continua il presidio permanente di diverse associazioni al porto di Catania per chiedere la "liberazione" dei 150 Migranti "tenuti in ostaggio" a bordo della nave Diciotti. domani alle 17 al molo di Levante ci sarà anche un sit-in di Legambiente. "Saremo al porto perch

Migranti - Ue : incontro domani è aperto : 14.45 La riunione di domani degli sherpa a Bruxelles per trovare soluzioni a lungo termine sul problema degli sbarchi "é aperta a qualsiasi Stato interessato a trovare soluzione europee". Lo ha detto Winterstein, portavoce della Commissione Ue, precisando che per l'incontro "ci siamo rivolti a quegli Stati membri che ci hanno dato sostegno nelle recenti operazioni, così come a quei direttamente colpiti". Tuttavia ha aggiunto "l'incontro è ...

Migranti - DICIOTTI IN PORTO : DOMANI VIA LIBERA SBARCO?/ Ultime notizie Trapani : Salvini - “io non ho fretta” : Nave DICIOTTI con a bordo 67 MIGRANTI attracca nel PORTO di Trapani: si profilano denunce per due MIGRANTI per le presunte aggressioni. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:22:00 GMT)

Magliette rosse - migliaia adesioni a iniziativa pro Migranti domani : Roma, 6 lug., askanews, - 'Una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità'. Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini ...