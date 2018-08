Migranti della Diciotti arrivati a Roma | FdI | il centro d' accoglienza lo paga lo Stato

Migranti - la mossa della Difesa per modificare la missione Sophia : rotazione dei porti : Una strategia comune per cambiare le regole di ingaggio per i salvataggi in mare dei Migranti effettuati da unità navali impegnate nella missione europea Sophia e anche per l'individuazione dei porti ...

I racconti dei Migranti della Diciotti : «Torture e violenze - il nostro inferno in Libia» : «La Libia per me è stato l'inferno in Terra, ma io non ho mai perso la speranza», dice la ragazza con gli occhi ancora impauriti alla mediatrice culturale di Mondo Migliore, Seghen Yosef, che le parla in tigrino. Quelli della nave Diciotti accolti dalla Cei, 92 uomini e 8 donne, età media 25 anni, da un giorno a Rocca di Papa, ieri hanno telefonato ai ...

I Migranti della Diciotti raccontano : 'Noi - torturati e venduti più volte' : È stata la loro prima vera giornata di riposo. Sono arrivati stanchi e stremati e oggi, dai loro racconti resi agli operatori sociali che li hanno intervistati, emergono vicende atroci e anni di ...

Anche la Campania accoglie sei Migranti della nave Diciotti : Saranno 6 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno in Campania nei prossimi giorni. Gli immigrati saranno accolti da quattro diocesi della regione, tra Avellino e le province di Benevento,...

Tensione fuori dalla struttura che ospita i Migranti della nave Diciotti. Casapound contro gruppi di autonomi : Al centro, tra le due opposte fazioni c'é l'entrata della struttura 'Mondo migliorè protetto dai mezzi blindati. Nelle ultime ore nessuno dei migranti del centro è uscito dalla struttura. L'arrivo di ...

Sanità e via Duomo : anche Napoli accoglie i Migranti della nave Diciotti : Saranno 6 o 8 gli immigrati della nave Diciotti che arriveranno a Napoli nei prossimi giorni. La diocesi di Napoli, attraverso la Caritas, ha infatti dato la propria disponibilità ad...

Dove andranno i Migranti della Diciotti : I centottantasei della Diciotti stanno per diventare o sono già diventati richiedenti asilo, ognuno con la sua storia, con un futuro che l'aspetta, cominciato appena sbarcati a Catania. Per 100 di loro si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza 'Mondo migliore' a Rocca di Papa, comune vicino a Roma. Altri 39 naufraghi sono rimasti invece nell'hotspot di Messina in attesa ...

I Migranti della Diciotti hanno un 'Mondo Migliore' : viaggio nel centro di Rocca di Papa : Le telecamere di RomaToday, sono entrate nel centro d'accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, pronto ad ricevere 100...

A Rocca di Papa i Migranti della Diciotti - scontri e disordini. Cosa è successo : Favorevoli da una parte, contrari dall'altra. Si divide la comunità di Rocca di Papa , comune alle porte di Roma, dove si trova il centro di accoglienza della Conferenza episcopale italina 'Un mondo migliore' che adesso ospita 100 migranti della nave Diciotti, sbarcati a Catania dopo dieci giorni di tensione per il veto imposto da Matteo […]

Migranti della Diciotti a Rocca di Papa - tensioni tra gli abitanti : ... dopo un viaggio di 10 ore in pulmann reso ancor più difficile da guasti meccanici, i circa 100 Migranti della Diciotti che saranno ospitati nel centro di accoglienza 'Mondo Migliore'. Ad attenderli, ...