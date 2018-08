Migranti | 2 arresti a Firenze per frode

Firenze - frode in gestione centri accoglienza Migranti : 2 arresti : Roma, 30 ago., askanews, - Con l'accusa di frodi nella gestione delle strutture di accoglienza per i migranti i carabinieri di Signa e la guardia di finanza del Comando provinciale di Firenze hanno ...

Caporalato - a Foggia furgone con 17 Migranti a bordo sfugge ai carabinieri : 2 arresti : Inseguimento di 10 chilometri nelle campagne tra Cerignola e Orta Nova: i braccianti sono riusciti a scappare mentre i carabinieri hanno arrestato i due presunti caporali

Raid razzista : minacce a Migranti - 'mo li uccido uno ad uno'. Due arresti a Sulmona : L'Aquila - "Mo questi qua li uccido uno ad uno". Questa una delle frasi pronunciate da uno dei due aggressori che il 12 giugno scorso fecero irruzione in un centro di accoglienza a Sulmona, in provincia dell'Aquila, e che sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e con l'aggravante razzista. Si tratta di Serafino Di Lorenzo, 39 anni, sulmonese, e di Nicola Spagnoletti, 46 anni, originario della Toscana. ...

Palermo - 9 arresti : ai Migranti “offrivano tutta una gamma di servizi per ottenere falsi permessi di soggiorno” : Offrivano ai migranti “tutta una gamma di servizi“, dall’attivazione di false partite Iva alla finta assunzione come collaboratori domestici, comprese dichiarazione dei redditi ad hoc, “finalizzati essenzialmente all’ottenimento” dei permessi di soggiorno. In cambio chiedevano un compenso fino a mille euro a persona. Viene definita dagli investigatori “una rete di ‘professionisti contabili‘ ed ...

Migranti - presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - non Salvini” : presidio antirazzista, con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani, dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti. All’iniziativa aderiscono diverse ...

Migranti - la nave Diciotti bloccata in rada. Salvini non molla : “Senza arresti non sbarca nessuno” : La nave Diciotti potrebbe approdare a fine giornata a Trapani. Per i due Migranti responsabili del presunto ammutinamento la polizia di stato al momento non è arrivata all'individuazione di elementi talmente gravi da consentire un fermo prima dello sbarco come aveva chiesto il ministro dell'Interno Salvini. Ciò ha fatto infuriare il capo del Viminale e la nave, che stava entrando in porto, ha avuto ordine di fare marcia indietro.Continua a ...

Migranti - gli interrogatori a bordo e il blitz dei magistrati per non farsi imporre la decisione sugli arresti : Hanno rallentato la corsa della nave Diciotti con i 67 Migranti della rivolta al centro del Mediterraneo per accelerare l'inchiesta sul dirottamento del rimorchiatore che, dopo averli salvati, puntava ...

Palermo - tratta di Migranti e traffico di armi e diamanti : 17 arresti : I carabinieri hanno scoperto una organizzazione criminale che aveva rapporti con Cosa nostra, a cui vendeva armi, e col gruppo paramilitare albanese Nuovo UCK. I gruppo gestiva un lucroso traffico di esseri umani sula rotta balcanica ma anche il traffico di armi da guerra e il riciclaggio di denaro, oro e diamanti.Continua a leggere

Migranti, 575 arresti durante manifestazione a Washington

Usa - protesta su Migranti. 575 arresti : 04.46 Tensioni nel corso di una manifestazione di protesta presso la sede del Senato Usa contro la linea della 'tolleranza zero' adottata dall'amministrazione Trump sull'immigrazione. Sono 575 gli arresti effettuati dalla polizia addetta alla sicurezza del Capitol Hill, sede del congresso a Washington.

“Fuori i Migranti dai confini. Arresti e rimpatri immediati”. Sul tavolo Ue il piano di Vienna : Pieno controllo delle frontiere esterne. Rafforzamento dei poteri di Frontex. Arresto dei migranti ai confini fino al termine delle procedure di registrazione. Sviluppo di un sistema di asilo per vagliare le domande soltanto fuori dal territorio Ue. Protezione dei rifugiati lontano dall’Europa, nelle regioni vicine alle aree di crisi. Apertura dei ...

Truffe e maltrattamenti - 6 arresti in centro Migranti : La Polizia di Stato di Latina ha arrestato 6 soggetti, responsabili di Onlus operanti nella gestione di numerosi Centri di Accoglienza Straordinaria , C.A.S., nel sud Pontino per i reati di falso, ...

