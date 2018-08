Microsoft Whiteboard si aggiorna | condivisione delle lavagne per tutti

surface-phone

: #MicrosoftWhiteboard si aggiorna alla versione 18.10801.1843.0 con condivisione lavagne per tutti!… - ALumia_Italia : #MicrosoftWhiteboard si aggiorna alla versione 18.10801.1843.0 con condivisione lavagne per tutti!… -

(Di giovedì 30 agosto 2018), l’app per creareinterattive, si èta ieri per Windows 10 estendendo lagli utenti. Changelog Adesso è possibile condividere i propri lavori gratuitamente con ogni account. Precedentemente la funzionalità era un’esclusiva per gli utenti Office 365. Le opzioni ora hanno una forma stondata. Download La nuova versione diè numerata 18.10801.1843.0 ed è disponibile al download presso ilStore. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Gratis, Windows Store) →